Nel ASA reçoit une commande pour un électrolyseur d'eau PEM conteneurisé en Australie.

Nel Hydrogen US, une filiale de Nel ASA (Nel, OSE : NEL), a reçu une commande de Viva Energy Australia Pty. Ltd. (Viva Energy) pour un électrolyseur d'eau PEM conteneurisé MC500. Une fois installé, ce sera le plus grand électrolyseur en Australie qui fournira de l'hydrogène vert à une flotte de véhicules lourds à pile à combustible.

Viva Energy est une société cotée à l'ASX qui possède la raffinerie de Geelong et fournit un réseau de stations-service d'environ 1 350 stations-service Shell et Liberty dans toute l'Australie. Viva Energy fournit également des carburants et d'autres produits à toute une fourchette de clients commerciaux.

Dans le cadre de son centre Geelong Energy, Viva Energy construit une nouvelle station de service énergétique près de sa raffinerie de Geelong qui permettra de recharger les batteries et de faire le plein d'hydrogène. Le système livré par Nel est une solution conteneurisée ayant une capacité de production allant jusqu'à 1 063 kg/jour, et fournira de l'hydrogène qualifié de pile à combustible, directement à la station de ravitaillement dédiée du site. Le projet a reçu une subvention de l'Agence australienne pour les énergies renouvelables (ARENA) dans le cadre du programme « Advancing Renewables » d'ARENA. Le gouvernement de Victoria a également contribué au projet grâce au « Renewable Hydrogen Commercialization Pathways Fund ».

« C'est un grand plaisir de collaborer avec Viva Energy et notre partenaire local ENGV pour développer ce projet phare, unique en Australie. Ce projet est une étape importante dans les efforts ciblés de l'Australie pour décarboner le secteur de la mobilité et créer une économie locale de l'hydrogène », déclare Raymond Schmid, vice-président des ventes et du marketing pour les régions EMEA et Océanie.

Le contrat a une valeur d'environ 4 millions d'euros, et le système devrait être livré au troisième trimestre 2023.

Nel est une entreprise mondiale dédiée à l'hydrogène, qui fournit des solutions optimales pour produire, stocker et distribuer l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Nous sommes au service des secteurs industriel, énergétique et des compagnies gazières avec une technologie de pointe en matière d'hydrogène. Nos origines remontent à 1927, et depuis lors, nous sommes fiers de notre histoire de développement et d'amélioration continue des technologies de l'hydrogène. Aujourd'hui, nos solutions couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur : des technologies de production d'hydrogène aux stations de ravitaillement en hydrogène, ce qui permet aux industries de passer à l'hydrogène vert et offre aux véhicules électriques à pile à combustible la même rapidité de ravitaillement et la même autonomie que les véhicules à carburant fossile, mais avec zéro émission.

