Publication des résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 de Great-West Lifeco





Conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 4 août 2022

WINNIPEG, MB, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Great-West Lifeco publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 après la fermeture des marchés le mercredi 3 août 2022.

Les résultats feront l'objet d'une discussion à l'occasion d'une conférence téléphonique et d'une webémission organisées par la direction de la compagnie à 14 h 30 HE le jeudi 4 août 2022. La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles au greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements.

Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 416 915-3239 (Toronto) ou le 1 800 319-4610 (sans frais en Amérique du Nord).

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique jusqu'au 4 septembre 2022 en composant le 1 855 669-9658 ou le 604 674-8052 (Vancouver) et en entrant le code d'accès 9170. Une version sera également archivée dans le site Web de Great-West Lifeco après l'événement.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr

