Lightspeed lève plus de 7 milliards USD pour financer des entrepreneurs en phase de démarrage et de croissance à travers le monde

Lightspeed Venture Partners (« Lightspeed ») a annoncé aujourd'hui la clôture du fonds Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P. (« Fund XIV ») avec 1,98 milliard USD, Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. (« Select Fund V ») avec 2,26 milliards USD et du fonds et du fonds Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. (« Opportunity Fund II ») avec 2,36 milliards USD de capitaux engagés. Par ailleurs, Lightspeed India Partners a annoncé aujourd'hui la clôture d'un fonds en stade de démarrage de 500 millions USD (« LSIP Fund IV »). En outre, aujourd'hui marque le dévoilement de Lightspeed Faction, une équipe indépendante qui s'appuiera sur les neuf années d'histoire de Lightspeed en matière de soutien aux fondateurs exceptionnels dans l'infrastructure de la blockchain.

La stratégie globale et multi-étapes de Lightspeed permet de soutenir des entrepreneurs exceptionnels dans divers secteurs, dans toutes les zones géographiques, et à toutes les étapes de leur parcours entrepreneurial, par le biais de douze bureaux mondiaux répartis dans six pays. Depuis la création de Lightspeed, la société s'est associée à plus de 500 fondateurs dans les secteurs de l'Entrepreneuriat, des Biens de consommation, de la Santé et de la Fintech et à leurs entreprises. Environ un quart de ces entreprises ont fait l'objet d'une acquisition ou sont devenues publiques, avec 33 introductions en bourse (Initial Public Offering, IPO) au fil des ans.

Le financement d'aujourd'hui, qui représente environ 60 % de plus que la dernière levée de fonds phare de Lightspeed, vise à étendre les véhicules de stade précoce de l'entreprise et à soutenir sa vaste plateforme mondiale en pleine croissance.

Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P.

Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P. (1,98 milliard USD) est conçu pour soutenir les fondateurs dans les premières phases du développement de leur entreprise, conformément aux pratiques de longue date d'Entreprenariat, de Biens de consommation, de Santé et de Fintech de la société. L'investissement dès les premières étapes de l'innovation, de l'incubation à l'amorçage jusqu'à la série B, détermine la façon dont Lightspeed travaille fondamentalement avec les entreprises et les soutient à toutes les étapes.

Depuis plus de 20 ans, Lightspeed est connue comme un pionnier de l'investissement dans de sociétés en phase de démarrage et elle continue aujourd'hui d'avoir l'une des plus grandes équipes dédiées à l'entrepreneuriat, investissant à l'avant-garde de l'infrastructure, du cloud, de la sécurité, de l'IA, du SaaS, et de l'avenir du travail. Si la société a développé sa réputation grâce à sa pratique d'Entreprenariat, elle construit son héritage en étendant ce succès à ses pratiques en plein essor que sont les Biens de consommation, la Santé et la Fintech. Lightspeed pense que des entreprises de biens de consommation exceptionnelles vont continuer d'émerger de régions géographiques de plus en plus diverses et grâce à des fondateurs d'horizons très différents. L'Europe étant en train de devenir l'un des marchés de startups les plus passionnants au monde, l'équipe a accueilli Paul Murphy en 2021 pour aider à diriger le bureau européen de Lightspeed au Royaume-Uni en tant qu'associé. Plus de 30 % des investissements de biens de consommation de Lightspeed sont réalisés dans des entreprises fondées par des femmes et 2021 a été l'année la plus diversifiée de l'histoire de la société sur le plan géographique. Avec plus de 1,2 milliard USD de distributions, la pratique Santé de Lightspeed s'est concentrée sur l'amélioration de la vie des patients au cours des dix dernières années, reconnaissant initialement la valeur des données de santé à l'aube de l'ère génomique, en investissant dans des technologies de diagnostic et de plateforme de pointe, investissements qui ont rapidement été suivis par une expansion dans le domaine des biothérapies. Aujourd'hui, alors que presque chaque entreprise est devenue une entreprises de fintech, Lightspeed a investi plus de 1,5 milliard USD dans près de 100 sociétés mondiales de Fintech, dont 600 millions USD spécifiquement dans la technologie de la blockchain et dans les cas d'utilisation émergents. Ancien employé de Stripe et de Yelp, Justin Overdorff a rejoint la société en tant qu'associé en 2021 pour aider à diriger la pratique Fintech de Lightspeed et planter le drapeau de Lightspeed à New York, là où il est basé.

« Nous croyons en l'investissement dès les premières étapes de l'innovation et pensons qu'il est bon de nous associer à des entrepreneurs générationnels qui ont une vision claire, un désir insatiable de construire quelque chose de durable, ainsi que la conviction et le courage de faire face à la concurrence et de gagner contre toute attente », a déclaré Arif Janmohamed, associé chez Lightspeed. « Nous aimons nous associer à des entreprises et même les incuber autour de dislocations fondamentales dans le paysage entrepreneurial, afin d'établir des relations avec des entrepreneurs potentiels des années avant qu'ils ne soient prêts à commencer à bâtir. »

« Nous sommes fiers d'apporter le premier capital institutionnel à nos fondateurs et avons la patience, la persévérance et le capital nécessaires pour aider à construire des entreprises, qu'elles aient un seul employé ou plusieurs milliers, et ce dès le premier jour jusqu'à l'IPO », a confié pour sa part Nicole Quinn, associée chez Lightspeed. « Nous sommes au coeur de la culture et allons là où se trouve l'entrepreneur, c'est-à-dire que nous rencontrons les fondateurs et les innovateurs là où ils se font un nom. »

Lightspeed Venture Partners Select V, L.P.

Au fur et à mesure que les entreprises adoptent une tendance et évoluent, elles ont besoin d'un partenaire capable de grandir avec elles et de les soutenir dans leurs ambitions de devenir une entreprise capable de définir un secteur. Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. (2,26 milliards USD) sert à accélérer les sociétés existantes du portefeuille de Lightspeed et à réaliser de nouveaux investissements sur sa plateforme mondiale dirigée par l'Équipe Croissance de Lightspeed (Lightspeed Growth Team). Select V permet à Lightspeed de renforcer sa capacité à soutenir les entreprises surperformantes et à accroître l'exposition de Lightspeed aux sociétés au fur et à mesure de leur évolution et de leur croissance. Au cours des six dernières années, Lightspeed a investi 2,2 milliards USD dans des entreprises en début de croissance. Et rien qu'au cours des deux dernières années seulement, Lightspeed a célébré les IPO et les acquisitions d'Affirm, Blend, Clever, Grab, Hillevax, The Honest Company, Outbrain, Pensando, TeneoBio et TeneoTwo, et a généré plus de 2,7 milliards USD de liquidités pour leurs commanditaires.

« La mission de Lightspeed reste la même aujourd'hui qu'elle était lors de notre création il y a plus de 20 ans : investir dans les fondateurs et les innovateurs qui créent des entreprises durables à travers le monde », a déclaré Will Kohler, associé chez Lightspeed. « Nous croyons en l'investissement dans des entreprises à grande échelle, et tout comme les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous devons continuer à innover et à évoluer en tant que société commerciale afin d'être le meilleur partenaire possible et de servir au mieux nos fondateurs ainsi que les entreprises qu'ils ont créées au fur et à mesure de leur croissance. Ces entreprises spéciales restent privées plus longtemps, et quel que soit l'endroit où elles démarrent leur parcours dans le monde, les ambitions des fondateurs sont de plus en plus mondiales pour répondre à la demande croissante. »

« Nous pensons que l'innovation est un processus continu et qu'elle nécessite une plateforme complète pour soutenir les fondateurs exceptionnels à n'importe quelle étape, dans n'importe quel secteur et dans n'importe quelle zone géographique tout au long de leur parcours... en particulier sur des marchés comme ceux-ci », a déclaré Michael Romano, directeur commercial de Lightspeed. « Nous avons vu le capital-risque transformer radicalement la société et les économies et être lui-même transformé par les événements mondiaux, tels que le krach de 2000, la crise financière mondiale de 2009 et le marché volatil d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons intentionnellement structuré une équipe de réinvestissement il y a trois ans pour nous préparer à une correction du marché. »

Lightspeed Opportunity Fund II, L.P., & Global Team of Investment Professionals and Advisors

Lightspeed soutient depuis longtemps que l'innovation et l'entrepreneuriat transcendent les continents. 2021 a vu une prolifération continue de talents entrepreneuriaux à l'échelle mondiale. De l'Europe à l'Amérique latine, en passant par l'Asie du Sud-Est et d'innombrables autres pays, Lightspeed a trouvé et conclu plus de contrats mondiaux en 2021 qu'à tout autre moment au cours de ses vingt ans d'histoire dans l'ensemble de ses fonds. L'empreinte mondiale de Lightspeed et son approche unifiée au sein des équipes mondiales ont été essentielles pour soutenir les fondateurs les plus exceptionnels.

Le Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. (2,36 milliards USD) est une plateforme qui a été créée pour soutenir les entreprises émergentes sur tous les territoires mondiaux où Lightspeed opère. Il est plus évident que jamais que l'entrepreneuriat est mondial, et depuis plus d'une décennie, Lightspeed travaille avec certains des partenaires les plus expérimentés en Chine, en Inde, en Israël, en Europe et en Asie du Sud-Est.

La clôture de Lightspeed India IV à son plafond de 500 millions USD reflète l'engagement croissant de l'entreprise envers la région de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, depuis son premier investissement en Inde en 2007. Parallèlement à India IV, qui est un véhicule de financement dédié au démarrage, Lightspeed investit dans des entreprises en phase de croissance dans la région de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est à partir de ses véhicules de financement Select et Opportunity. Au cours des cinq dernières années, la présence de la société s'est étendue et elle compte aujourd'hui 28 professionnels répartis sur quatre sites (Bangalore, Delhi, Mumbai et Singapour), représentant l'une des plus grandes équipes de conseil en capital-risque de la région.

Lightspeed a été partenaire d'un certain nombre de chefs de file de leur catégorie en Inde, notamment Indian Energy Exchange, Oyo, Byju's, Grab, Acko, Razorpay, Udaan, Sharechat et Innovaccer, et nous continuons d'assister à l'élargissement et à l'approfondissement des opportunités dans la région, grâce à des fondateurs de classe mondiale et à une portée sans cesse croissante de la technologie pour remodeler l'économie en Inde et en Asie du Sud-Est.

Depuis la clôture à 920 millions USD de nouveaux fonds en novembre 2021, Lightspeed China Partners investit activement dans des secteurs, tels que la technologie verte, la technologie profonde, le SaaS et la technologie grand public. Lightspeed China Partners a réalisé de nouveaux investissements dans près de 20 start-up, d'ePropulsion, le deuxième fabricant mondial de systèmes de propulsion de bateaux électriques, à Agilines, une plateforme leader et native du cloud de conception et de collaboration sur les activités de fabrication. Lightspeed China Partners a également célébré deux IPO sur le NYSE et le marché STAR de Shanghai en 2021 - celles de Full Truck Alliance (NYSE : YMM) et de QingCloud Technology (SH : 688316) respectivement - tandis que deux autres sociétés de portefeuille ont déposé une demande d'introduction en bourse cette année.

Alors que l'avenir de l'entreprise continue d'être de plus en plus mondial, Lightspeed est bien positionnée pour investir et servir des fondateurs exceptionnels à n'importe quelle étape et dans n'importe quelle zone géographique, en tirant activement parti de son empreinte mondiale d'investisseurs et de son réseau de relations. En cohérence avec cette stratégie, nous sommes ravis d'accueillir Bejul Somaia dans l'équipe de direction de Lightspeed, où il contribuera à la stratégie et aux opérations mondiales de l'entreprise en plus de ses rôles existants de conseil en investissement en Inde, en Asie du Sud-Est et en Europe. Bejul a rejoint Lightspeed en 2008 et il apporte une expérience approfondie en matière de soutien aux entrepreneurs et d'aide au développement de Lightspeed en Inde et en Asie du Sud-Est, où il continuera d'apporter des conseils en investissement et de soutenir les meilleurs et les plus brillants fondateurs de la région.

« Au début des années 2000, Lightspeed a commencé à s'implanter dans le monde entier, car nous étions convaincus que l'avenir de la technologie et de l'entrepreneuriat serait mondial. Aujourd'hui, Lightspeed compte 70 investisseurs répartis dans douze villes du monde », a déclaré Bejul Somaia, associé chez Lightspeed. « En bâtissant en toute connaissance de cause des équipes de négociation transfrontalières, nous sommes en mesure d'offrir aux fondateurs une bonne connaissance du marché local et des relations sur lesdits marchés, ainsi qu'une connaissance sectorielle approfondie. Ce faisant, nous sommes tous exposés à l'innovation qui se produit à travers le monde et en tirons des enseignements qui nous permettent de mieux servir nos fondateurs. »

Lightspeed Faction (« Faction »)

Nous sommes fiers d'annoncer l'aboutissement de neuf années d'investissement dans certaines des plus grandes entreprises de blockchain, avec les débuts de Faction, une nouvelle équipe crypto-native indépendante qui vise à prendre les rênes de la transformation de l'écosystème de la blockchain. Faction (https://www.faction.vc/) est un groupe expérimenté de vétérans de la technologie blockchain qui collabore avec la plateforme mondiale Lightspeed pour rencontrer des fondateurs exceptionnels quel que soit l'endroit qu'ils résident. L'équipe de Faction est dirigée par Sam Harrison et Banafsheh Fathieh et est ancrée dans une équipe croissante d'investisseurs crypto-natifs.

Faction est convaincue que l'économie de l'innovation est sur le point de connaître un changement de paradigme informatique important, avec des sociétés de blockchain prenant la tête de cas d'utilisation émergents qui redéfiniront à la fois l'infrastructure informatique sous-jacente et les industries qu'elles desservent. De la Fintech aux Biens de consommation, en passant par l'Entrepreneuriat et même la Santé, l'équipe voit la manière dont les entreprises de blockchain peuvent transformer fondamentalement la façon dont les entreprises et les systèmes informatiques distribués sont organisés, et dont des économies et des plates-formes entières fonctionnent. La blockchain change la manière dont les participants au réseau bénéficient de mesures incitatives, dont les start-up au sein de cet écosystème sont financées et dont les communautés peuvent unir leur pouvoir partagé pour créer du changement.

« Les blockchains ont permis de nouveaux cas d'utilisation qui, selon nous, supplanteront les systèmes hérités les plus importants. Le regroupement de la coentreprise Faction avec Lightspeed permet d'associer une équipe crypto-native à l'expérience en termes de mise à l'échelle des entreprises de la plateforme Lightspeed. » - Sam Harrison, associé directeur, et Banafsheh Fathieh, associée générale, Lightspeed Faction.

« Lightspeed investit de manière sélective dans la cryptographie depuis mars 2013, et nous pensons que la cryptomonnaie peut avoir un impact positif sur une population de personnes sous-bancarisées ou non bancarisées, non seulement aux États-Unis mais également dans le reste du monde », a déclaré Ravi Mhatre, associé chez Lightspeed. « Nous pensons que l'industrie est encore à ses débuts en termes de transition du Web2 au Web3, et la collaboration entre Lightspeed et Faction témoigne de notre conviction commune dans la manière dont la cryptomonnaie peut aider à développer un Web qui servira mieux les personnes mal desservies à travers le monde. »

Pris ensemble, ce cadre de capital va permettre à Lightspeed et à ses partenaires de se positionner et de continuer à servir les équipes fondatrices, les technologies et les tendances capables d'accélérer l'économie de l'innovation. Lightspeed reste plus que jamais concentrée sur sa mission de servir les personnes les plus extraordinaires au monde, qui bâtissent dès aujourd'hui les entreprises de demain.

