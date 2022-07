Ricardo obtient plus de 18,9 millions USD pour fournir des kits d'adaptation ABS/ESC supplémentaires à l'armée américaine





L'armée américaine a octroyé plus de 18,9 millions USD à la division défense de Ricardo, située dans le Michigan, en vue d'acquérir des kits d'adaptation ABS/ESC (Antilock Brake System/Electronic Stability Control) supplémentaires et d'améliorer la sécurité des opérations de ses véhicules sur roues polyvalents de grande mobilité (HMMWV).

En plus des kits d'adaptation déjà livrés par Ricardo, ce contrat permettra d'améliorer la sécurité des véhicules déjà sur le terrain et faisant partie de la flotte permanente de HMMWV de l'armée américaine. Plus de 7 000 HMMWV nouvellement produits ou recapitalisés et pourvus de la technologie intégrée ABS/ESC de Ricardo ont par ailleurs été livrés à l'armée américaine après que celle-ci a décidé que le système Ricardo serait intégré à l'ensemble des nouveaux HMMWV. En 2019, l'armée avait décidé de placer les kits d'adaptation ABS/ESC de Ricardo dans le système de stock national, pour une utilisation sur les véhicules produits avant 2019 et censés faire partie de la flotte permanente de l'armée jusqu'en 2040.

Chet Gryczan, président de Ricardo Defense, a déclaré : « Ricardo s'engage à fournir à ses clients des solutions intégrées, innovantes et indispensables qui dotent les soldats de capacités supplémentaires. L'obtention de ce contrat prouve que Ricardo est capable de relever les défis complexes associés aux anciens systèmes et nécessitant une solution intégrée tournée vers l'avenir. Fidèle à nos valeurs fondamentales axées sur une mobilité intelligente, durable et sécurisée, le déploiement réussi du système de sécurité essentiel ABS/ESC de Ricardo assure la sécurité des soldats et permet aux conducteurs de rester aux avant-postes de chaque mission opérationnelle et d'entraînement. Nous sommes extrêmement fiers d'aider l'armée américaine à remplir son objectif de faire de la sécurité des soldats une priorité essentielle de chaque mission. »

Le système d'adaptation ABS/ESC mis au point par Ricardo constitue une solution complète intégrée à l'architecture du HMMWV et offrant les fonctionnalités suivantes : freinage antiblocage, contrôle électronique de la stabilité, protection active contre les retournements, contrôle de la traction, ainsi que des étriers, des plaquettes et des disques de frein optimisés. Le système Ricardo dote en outre le véhicule d'une barre de direction anticrash et d'un réseau électronique moderne. Il tire parti de l'utilisation de composantes peu coûteuses et à l'efficacité éprouvée, spécifiquement conçues pour répondre aux exigences contraignantes des opérations militaires. Dès le début, Ricardo a mis au point un système facile à intégrer à la flotte existante pour la mettre à niveau, afin de réduire les coûts liés au cycle de vie des HMMWV, et ce, au bénéfice des contribuables américains.

Fin

Ricardo Defense Inc. est la division de Ricardo plc qui travaille sur des contrats de défense et de sécurité classifiés pour le ministère américain de la Défense et qui exerce donc ses activités en tant qu'entité distincte régie par un contrat spécial de sécurité (SSA). Ricardo Defense Inc. propose des solutions qui répondent aux difficultés rencontrées par ses clients du secteur de la défense en matière d'intégration de systèmes complexes et diversifiés. La division est spécialisée dans la transition entre élaboration scientifique de technologies novatrices et déploiement concret de celles-ci.

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société de conseil en ingénierie, stratégie et environnement d'envergure mondiale, cotée à la bourse de Londres. Réputés pour notre excellence en ingénierie depuis plus de 100 ans et employant près de 3 000 personnes dans plus de vingt pays, nous offrons des niveaux d'expertise exceptionnels et proposons des produits et solutions de pointe intersectoriels, durables et innovants. Chaque jour, nous permettons à nos clients de relever les défis les plus complexes et les plus évolutifs et nous les aidons ainsi à créer un monde sûr et durable. Rendez-vous sur www.ricardo.com.

