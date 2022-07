Michael Whittington nommé directeur général de Credence and Certn pour l'EMOA





Le nouveau directeur général favorisera une expansion accélérée dans la zone EMOA

VICTORIA (C.-B.), 14 juillet 2022 /CNW/ - Certn a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Whittington au poste de directeur général de Credence et Certn pour l'EMOA. Certn a acquis Credence plus tôt cette année, et dans ce rôle, Michael guidera l'expansion des activités dans la zone EMOA, tout en assurant une harmonisation rapide entre les cultures respectives des deux entreprises.

M. Whittington cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la vérification des antécédents, ayant lancé en 1992 sa première entreprise liée au domaine, la Financial & Personnel Research Limited (FPR). Depuis, il a assumé des rôles de leadership chez Kroll Inc., G4S et au Risk Advisory Group. Il a également présidé la section européenne de la Professional Background Screening Association (PBSA), association pour laquelle il demeure un membre actif.

Michael Whittington, directeur général, Credence et Certn EMOA, a déclaré : « Alors que nous continuons de prendre de l'expansion dans la zone EMOA, je me réjouis à l'idée de mettre à profit mes trois décennies d'expérience dans le secteur à titre de directeur général. Nous sommes déterminés à offrir une expérience fluide et uniforme aux clients du monde entier, et cette nomination annonce la prochaine étape pour nous assurer de maintenir cette qualité. »

Pour les organisations mondiales, un leadership fort aux niveaux régional et local est essentiel pour garantir le maintien d'un service de qualité dans tous les domaines, tout en répondant aux besoins uniques des clients dans toutes les régions. Et avec la pérennisation de l'embauche à distance, les entreprises qui opèrent au-delà des frontières doivent s'assurer que leurs vérifications des antécédents sont en conformité avec les critères sur place. En tant que directeur général, M. Whittington poursuivra sur cette lancée, en veillant à ce que Credence et Certn EMOA soient en phase avec cette croissance régionale. Sous sa direction, l'entreprise maintiendra sa prestation de solutions de vérifications, toujours dans le but de créer une culture de confiance au sein des organisations qui font appel à ses services.

Le chef de la direction de Certn, Andrew McLeod, a souligné : « L'expertise de Michael au sein de l'industrie sera un atout essentiel au fil de notre expansion dans la zone EMOA. Un leadership fort au niveau local nous permet de répondre aux besoins uniques des clients dans toutes les régions, et de leur donner les outils nécessaires pour bâtir une réelle au sein de leurs environnements de travail. »

À propos de Certn

Certn offre des solutions de vérification rapide, conviviale et complète des antécédents, qui aident les entreprises à prendre des décisions d'embauche fondées sur les faits, réduisent les coûts d'embauche et améliorent l'expérience de recrutement, tant pour les candidats que les recruteurs. Utilisées par les dirigeants de moyennes et petites entreprises cherchant à embaucher les bons candidats, les solutions de Certn modernisent le processus de vérification des antécédents et établissent un climat de confiance. Elles viennent simplifier le processus de sélection des candidats, réduire les coûts ainsi que le temps de rentabilisation pour les dirigeants des RH et des opérations du monde entier. Pour en savoir plus : https://certn.co/

