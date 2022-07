LE CANADA ET LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CRÉENT 55 LOGEMENTS POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS À PRINCE GEORGE





PRINCE GEORGE, BC , le 14 juill. 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Grace Lore, secrétaire parlementaire provinciale pour l'équité des genres, Lyn Hall, mairesse de la Ville de Prince George, et la Prince George and District Elizabeth Fry Society, ont annoncé un financement de près de 17,3 millions de dollars pour le centre My Sister's Place, pour offrir 55 nouveaux logements pour les femmes et les enfants fuyant la violence fondée sur le sexe à Prince George.

Le gouvernement du Canada investit 1,85 million de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), alors que la province, par l'entremise de BC Housing, verse environ 13,6 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Building BC: Women's Transition Housing Fund et environ 895 500 $ en financement d'exploitation annuel. De plus, la Ville de Prince George fournit une mise de fonds de 1 million de dollars dans le cadre de la modernisation des services municipaux.

Le nouvel ensemble comprend une maison de transition comptant 18 lits, 16 logements de deuxième étape et 21 maisons en rangée locatives abordables dans quatre immeubles. Les logements de transition et de deuxième étape sont situés dans un immeuble distinct, et les maisons en rangée sont réparties dans les trois autres immeubles.

Les logements de transition et les logements de deuxième étape offrent de l'hébergement de courte durée et du soutien sur place aux femmes, y compris les femmes transgenres, les personnes non binaires et les personnes bispirituelles, et à leurs enfants à charge qui quittent une situation de violence. Le séjour des occupants de la maison de transition est habituellement de 30 jours. Pour leur part, les résidentes des logements de deuxième étape occupent habituellement ces logements pendant 6 à 18 mois avant de déménager dans un endroit plus permanent.

La Prince George and District Elizabeth Fry Society exploitera My Sister's Place et offrira des services de soutien sur place, comme une intervention en cas de crise et une planification de la sécurité, aux résidentes et autres femmes et enfants de Prince George et de la région. Cet aménagement permettra aux femmes et à leurs enfants de passer facilement des lits de la maison de transition aux logements de deuxième étape et aux maisons en rangée abordables.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Notre gouvernement est déterminé à apporter de l'aide aux personnes en difficulté. C'est pourquoi il est tellement crucial d'aider les ensembles résidentiels comme My Sister's Place à Prince George. Avec 55 nouveaux logements avec services de soutien pour les femmes et les enfants qui fuient une situation de violence fondée sur le sexe, cet ensemble résidentiel jouera un rôle essentiel en offrant un refuge sûr et le soutien nécessaire pour que ces familles puissent s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« My Sister's Place offre un continuum de logements et d'espaces où les femmes et les enfants qui sortent de situations de violence dans la région de Prince George peuvent avoir un endroit sûr où vivre et s'épanouir. Notre gouvernement a clairement la responsabilité d'aider les femmes et les enfants dans le besoin dans toute la province, et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour ouvrir des ensembles résidentiels comme celui-ci afin de nous assurer que de l'aide est toujours disponible. » - Grace Lore, secrétaire parlementaire provinciale pour l'équité des genres

« La Ville de Prince George est fière de s'être associée à BC Housing et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour soutenir cet ensemble de logements. Ces logements offriront la sécurité et la stabilité dont ont grandement besoin les femmes et les enfants qui sortent de situations de violence. Au nom du Conseil, merci à la province de la Colombie-Britannique et au gouvernement du Canada d'avoir financé cet important projet dans notre collectivité. » - Madame Lyn Hall, mairesse de la Ville de Prince George

« La Prince George and District Elizabeth Fry Society est extrêmement enthousiaste à l'idée d'ouvrir My Sister's Place, qui offrira 55 nouveaux logements où les femmes et leurs enfants qui ont été victimes de violence pourront se sentir en sécurité. Nous nous engageons à fournir un soutien global à nos futures résidentes, en fonction de leurs besoins particuliers, alors qu'elles commencent à reconstruire leur vie. » Shannon Smith, directrice générale - Prince George and District Elizabeth Fry Society et Elizabeth Fry Housing Society

Faits en bref :

Le loyer des logements de deuxième étape et des maisons en rangée sera fixé à 30 % du revenu des résidentes ou au taux de l'aide au logement offerte aux personnes qui reçoivent une aide au revenu ou des prestations d'invalidité. Les logements de transition fourniront aux femmes un espace immédiat, sûr et abordable pour commencer à reconstruire leur vie, sans exigence de loyer de la part des occupantes.

Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la province a financé près de 34 000 logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont environ 350 logements à Prince George .

. Comme c'est le cas pour tous les ensembles résidentiels pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit de :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (site en anglais seulement).

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 14:30 et diffusé par :