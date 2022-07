Les travailleurs du Starbucks du Millrise Centre votent pour établir le premier magasin syndiqué en Alberta





Les travailleurs du Starbucks du Millrise Centre de Calgary ont remporté leur vote d'accréditation syndicale pour se joindre au Syndicat des Métallos, devenant ainsi le premier magasin Starbucks syndiqué en Alberta.

« Nous avons été tout à fait disposés à fournir un service de première classe, quel que soit le défi qu'il fallait affronter. Qu'il s'agisse d'inondations, de tornades ou même d'une pandémie, nous avons relevé ces défis tout en maintenant une expérience d'accueil et rassurante pour nos clients. Mais les problèmes d'expédition, de qualité et de sécurité sont peu à peu devenus des problèmes quotidiens et non plus des défis occasionnels », a fait valoir Chey Watson, barista au magasin de Millrise.

« Nous voulons offrir ce qu'il y a de mieux à nos clients. Le fait de pouvoir nous asseoir à la table permet d'intégrer nos expériences de première ligne dans les décisions de l'entreprise. Nos contributions importantes peuvent favoriser l'amélioration de notre environnement de travail et la portée de Starbucks. Le personnel de notre magasin fait déjà preuve d'un esprit solidaire. Qu'il s'agisse de notre sens de la communauté, de l'amitié au sein de notre groupe, ou du simple fait de connaître les anniversaires des autres, cela comprend un niveau de respect et de responsabilité que nous partageons », a ajouté Chey Watson.

À la suite d'un scrutin postal, la commission des relations de travail de l'Alberta a dépouillé les votes des travailleurs aujourd'hui, et la majorité d'entre eux se sont prononcés en faveur de l'adhésion aux Syndicat des Métallos. Les 32 travailleurs du magasin de Millrise deviendront membres de la section locale 1-207 des Métallos, qui représente les travailleurs de plusieurs industries en Alberta.

« Nous sommes fiers d'accueillir dans notre famille syndicale en constante croissance, les travailleuses et travailleurs du premier magasin Starbucks syndiqué en Alberta », a déclaré Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien.

« C'est formidable de voir les travailleurs s'unir pour exiger de meilleurs conditions de travail et nous nous réjouissons de les aider à se faire entendre et à obtenir de Starbucks le respect qu'ils méritent. Les baristas de Calgary se joignent au nombre croissant de travailleurs de Starbucks en Amérique du Nord qui s'organisent pour obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, notamment les employés de cinq magasins à Lethbridge qui votent actuellement pour se joindre à notre syndicat », a ajouté Scott Lunny.

« Le Syndicat des Métallos a été très impressionnant en offrant soutien et inspiration partout au Canada et aux États-Unis. Le fait que son personnel guide notre équipe tout au long du processus a été incroyablement important. Sans eux, nous ne serions pas en mesure de constater les changements auxquels nous avons pu assister. L'adhésion au Syndicat des Métallos me procure un sentiment de sécurité, de respect et de gratitude. Désormais, non seulement nous nous soutenons mutuellement, mais il existe un sentiment de solidarité à l'échelle mondiale », a affirmé Chey Watson.

Le Syndicat des Métallos représentent les travailleurs de Starbucks à Victoria, Surrey et Langley en Colombie-Britannique. Le syndicat représente également 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier pour de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

