LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE LOGEMENTS ABORDABLES À SCARBOROUGH





SCARBOROUGH, ON, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Les femmes, les Autochtones, les personnes âgées, les jeunes et les personnes handicapées en situation d'itinérance ou à risque de le devenir auront bientôt accès à de nouveaux logements locatifs abordables grâce au réaménagement de l'ancien Grand Motel à Scarborough.

Situé au 4626, chemin Kingston, l'ensemble comprend la rénovation du motel et l'ajout d'un immeuble modulaire neuf de cinq étages et 64 logements, dont la construction commencera au cours des prochaines semaines. Une fois l'immeuble modulaire achevé, 86 logements neufs, sûrs et abordables avec services de soutien seront disponibles sur le site.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada et député fédéral de Scarborough-Rouge Park, ainsi que John Tory, maire de Toronto, Ana Bailão, mairesse adjointe de Toronto, et Jennifer McKelvie, conseillère municipale de Scarborough-Rouge Park, étaient sur place pour souligner l'ouverture officielle de 22 logements rénovés au sein de l'ancien motel.

Ces logements ont pu notamment être créés grâce à un investissement fédéral d'environ 22,5 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). La rénovation du motel est maintenant terminée et on commencera à y accueillir les résidents et résidentes en août. La construction du nouvel immeuble modulaire devrait être achevée d'ici l'été 2023.

Les immeubles comprendront des studios dotés d'une salle de bains et d'une cuisine, ainsi que des commodités partagées comme une buanderie, une cuisine commerciale, une salle à manger, une aire communautaire et un espace de programmation.

Fred Victor, un organisme de bienfaisance offrant plusieurs services qui s'efforce depuis plus de 125 ans à améliorer la santé, le revenu et la stabilité en matière de logement des personnes vivant dans la pauvreté et en situation d'itinérance à Toronto, fournira du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des soins de santé, des services liés à la santé et des programmes de développement communautaire. Fred Victor possède et exploite depuis plus de 35 ans des logements abordables avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance.

Les nouveaux investissements aux termes de l'ICRL créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement fédéral est une étape cruciale pour soutenir les personnes les plus vulnérables à Toronto. Les nouveaux logements offriront stabilité et sécurité aux résidents et résidentes, et sont un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Avec cette annonce, nous offrons une chance aux membres de notre collectivité qui sont vulnérables. Avoir accès à des logements sûrs et abordables, avec services de soutien, les aidera à apporter un changement positif dans leur vie et dans leur collectivité. En collaboration avec la Ville de Toronto et des intervenants locaux, nous veillons à ce que la population de Toronto et de l'ensemble de la province ait accès à des logements sûrs et abordables. » Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada et député fédéral de Scarborough-Rouge Park

« La Ville de Toronto est déterminée à améliorer l'abordabilité du logement et à aider les gens qui en ont le plus besoin. Nous sommes déterminés à travailler avec les autres gouvernements et nos partenaires communautaires pour construire plus de logements le plus rapidement possible. Des logements abordables et sûrs sont essentiels pour assurer la santé et la prospérité de nos collectivités. L'aménagement d'immeubles avec services de soutien comme celui-ci crée des logements stables qui offrent un accès direct à de l'aide et à d'autres ressources qui permettent aux membres de la collectivité de s'épanouir. Le 4626, chemin Kingston accueillera plus de 80 personnes, et je suis heureux de voir cet ensemble de logements locatifs abordables faire partie de notre ville dynamique. » - John Tory, maire de Toronto

« Ces nouveaux logements avec services de soutien au 4626, chemin Kingston offriront un endroit sûr et abordable où vivre, ainsi que de l'aide à chaque locataire qui vise à mener une vie plus saine dans la collectivité. Je suis très reconnaissante de compter sur l'appui indéfectible de nos partenaires du gouvernement fédéral et de nos partenaires locaux pour aider les membres de notre collectivité qui éprouvent des difficultés. Cette initiative illustre la façon dont la collaboration avec les différents ordres de gouvernement peut permettre d'offrir un logement sûr aux personnes qui en ont le plus besoin. - Ana Bailão, mairesse adjointe de Toronto, conseillère municipale de Davenport et présidente du comité du logement et de la planification

« L'accès à des logements abordables est essentiel à la prospérité et au bien-être de nos collectivités de Scarborough. Je suis ravie de voir 22 nouveaux logements abordables avec services de soutien ouvrir leurs portes au 4626, chemin Kingston. Scarborough est fière d'avoir des collectivités dynamiques, diversifiées et bienveillantes, et il est important pour nous de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Grâce à cet ensemble résidentiel, les membres les plus vulnérables de nos collectivités auront un chez-soi stable et le soutien dont ils ont besoin pour se remettre sur pied rapidement. » - Jennifer McKelvie, conseillère municipale pour Scarborough-Rouge Park

« La seule façon de vraiment lutter contre l'itinérance est de créer plus de logements - des logements très abordables et des logements assortis des services de soutien nécessaires. Fred Victor est donc fier de s'associer à la Ville de Toronto, à la province de l'Ontario et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour fournir ces logements avec services de soutien dont nous avons désespérément besoin. Grâce à la coopération et à la collaboration, nous pouvons obtenir d'excellents résultats, comme au 4626, chemin Kingston. » Keith Hambly, directeur général, Fred Victor

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 14:15 et diffusé par :