LE MODEN : EN CONSTRUCTION !





Inauguration officielle de la mise en chantier des 126 condominiums dans Ville-Marie Est

MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Projet immobilier d'envergure, Le Moden s'installe à demeure dans le quartier Ville-Marie Est. La Société de développement Bertone est fière d'avoir procédé à l'inauguration, hier, de la mise en chantier de ce projet de 50 M$ dévoilé en grandes pompes en novembre dernier.

Construites en une seule phase, les deux tours de 4 et 10 étages proposent 126 unités de condos au design raffiné, ainsi que des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Profitant de prix avantageux de lancement, plus de 65% des unités ont déjà trouvé preneurs. « Notre projet se veut un modèle de développement urbain qui tient compte des nouvelles réalités en matière de mobilité. Les acheteurs ont été nombreux à en apprécier le concept autant que l'architecture et l'échelle humaine », affirme Claudio Bertone de la Société de développement Bertone.

Mobilité et convivialité

S'inspirant des principes d'un TOD - Transit-oriented development - Le Moden offrira un milieu de vie structuré autour de services de mobilité urbains et d'un réseau de transport en commun efficace. Voisin du métro Frontenac sur la ligne verte, d'une station BIXI, d'arrêts d'autobus et de la piste cyclable, le projet encourage également la mobilité actipas autour du grand parc Médéric-Martin et d'un centre commercial, bientôt entièrement rénové par la Société immobilière Bertone. « Le but est d'enrichir la vie du quartier et de créer un milieu de vie convivial pour les résidants, tout ça aux portes d'un centre-ville hautement accessible », ajoute Michael Bertone. Une place publique est également prévue au coeur du projet.

En harmonie avec son quartier

Pour concrétiser sa vision, la société immobilière a collaboré avec la firme NEUF architect(e)s, l'une des plus importantes firmes d'architecture et de design au Canada. Avec sa facture visuelle à la fois simple et élégante, Le Moden s'inscrit dans la tendance moderne tandis que son revêtement de briques rouges n'est pas sans rappeler le passé industriel du quartier. « Chez les Bertone, nous faisons les choses dans les règles de l'art. Le tout s'intègrera donc de façon à la fois harmonieuse et respectueuse au patrimoine bâti d'un quartier riche d'histoire », précise Michael Bertone.

Rappelons que les 126 unités du Moden comprennent des studios - à partir de 264 900 $ hors taxes - et de spacieux condos de 1 à 3 chambres, chacun incluant un espace extérieur privé. Sur le toit du bâtiment de 10 étages, quelques penthouses avec terrasses privatives sont aménagés. Deux autres terrasses constituent des aires communes offrant chacune des vues impressionnantes sur le pont Jacques Cartier et le centre-ville. Au rez-de-chaussée, on trouve des espaces de co-working et deux bureaux privés de télétravail.

À propos de la Société de développement Bertone

La Société de développement Bertone est une entreprise d'investissement et d'aménagement immobilier établie à Montréal depuis 2010. Au fil des ans, elle a réalisé avec brio, partout au Québec, tout un portefeuille de projets commerciaux, industriels, résidentiels, à usage mixte et d'immeubles de bureaux.

lemoden.com

SOURCE Société de développement Bertone

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 14:14 et diffusé par :