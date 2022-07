Le rapport annuel 2021 d'EURid affiche une vigoureuse croissance de portefeuille de 0,9 %





Le portefeuille d'EURid affiche une croissance de 0,9 % par rapport à 2020, le nombre d'enregistrements ayant atteint un total de 3 713 804 noms de domaine. Le pays présentant l'augmentation annuelle nette la plus élevée est le Portugal, avec 52 %. C'est l'Allemagne qui présente le nombre le plus élevé d'enregistrements .eu (plus d'un million), suivie des Pays-Bas et de la France.

En 2021, EURid a suspendu plus de 81 000 noms de domaine liés au Brexit, a été sélectionnée par la Commission européenne pour continuer à gérer le registre du domaine de premier niveau .eu jusqu'en octobre 2027, et a uni ses forces à celles du projet « Global Cyber Alliance for the Domain Trust » avec lequel l'organisation partage l'objectif d'améliorer la sécurité du cyberespace.

Quelques autres accomplissements de 2021 :

Le domaine de premier niveau .eu a célébré sa quinzième année de services exceptionnels prestés pour des parties prenantes tout aussi exceptionnelles, et a planté 1 000 arbres pour contribuer à un avenir plus vert.

Le site web public d'EURid a atteint le niveau d'accessibilité AA synonyme de conformité optimale.

L'admissibilité des enregistrements .eu a été étendue aux citoyens islandais, norvégiens et du Liechtenstein.

La .eu Academy a oeuvré pour façonner l'Europe numérique de demain grâce à des webinaires sur mesure réalisés en collaboration avec Europol, EUIPO, le gouvernement néerlandais et l'université de Pise.

EURid a annoncé les noms des sept gagnants des .eu Web Awards 2021 lors d'un splendide gala organisé à Taormine, en Sicile.

Pour en savoir plus, lisez le rapport annuel 2021 d'EURid.

À propos d'EURid

EURid est l'organisation à but non lucratif qui gère les domaines de premier niveau .eu, .?? et .?? à la suite d'un appel d'offres et d'une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités. Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité des données, EURid est certifiée pour la norme de sécurité ISO27001 depuis 2013. L'organisation fait également partie du système européen de management environnemental et d'audit (EMAS), ce qui reflète son engagement pour l'environnement. Le siège d'EURid se situe à Diegem (Belgique) et l'organisation dispose également de bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République tchèque) et Stockholm (Suède). Plus d'informations sur www.eurid.eu.

