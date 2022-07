Le vaccin SINOVAC contre le COVID-19 est autorisé pour une utilisation d'urgence chez les enfants âgés de 3 à 5 ans au Brésil





Sinovac Biotech Ltd. (« SINOVAC » ou la « société ») (NASDAQ : SVA), un important fournisseur de produits biopharmaceutiques en Chine, a annoncé que son vaccin contre le COVID-19 (CoronaVac) a été approuvé par l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (Anvisa) pour une utilisation d'urgence chez les enfants de 3 à 5 ans le 13 juillet. Ces enfants recevront la même dose que celle qui est déjà appliquée aux mineurs de 6 à 17 ans et aux adultes et il n'y a aucune restriction quant à l'application pour les enfants immunodéprimés de 3 à 5 ans.

Cette autorisation a été donnée dans le cadre d'évaluations complètes basées sur les résultats d'analyse de toutes les données disponibles sur le vaccin et son utilisation chez les enfants. L'analyse s'est appuyée sur les informations soumises par l'Institut Butantan, avec des données de recherche du Chili, où le vaccin est déjà utilisé pour ce groupe d'âge, des résultats de recherche sur la vaccination contre le Covid-19 au Brésil, des avis de sociétés médicales invitées, des preuves de la vie réelle et des données de la bibliographie scientifique publiée.

La Société brésilienne de pédiatrie (SBP), la Société brésilienne des maladies infectieuses (SBI), la Société brésilienne de pneumologie et de phthisiologie (SBPT), la Société brésilienne d'immunisation (SBIm) et l'Association brésilienne de santé collective (Abrasco) ont participé à cette activité d'évaluation. Pour aider Anvisa à évaluer le vaccin, les experts des institutions susmentionnées ont eu accès au matériel technique et aux données de recherche sur le vaccin.

CoronaVac est autorisé pour une utilisation d'urgence pour les adultes au Brésil depuis le 17 janvier 2021. L'Anvisa a ensuite autorisé l'extension de l'utilisation du vaccin aux enfants et adolescents de 6 à 17 ans le 20 janvier 2022.

Depuis le 14 juillet 2022, CoronaVac est autorisé pour une utilisation d'urgence pour les mineurs dans 14 pays et régions, dont le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Brésil, et les pays et régions d'Asie et d'Afrique.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la commercialisation de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre le COVID-19, l'entérovirus 71 (EV71) infecté par la maladie mains-pieds-bouche (HFMD), l'hépatite A et B, la grippe saisonnière, les infections à pneumocoques, la grippe pandémique H5N1 (grippe aviaire), la grippe H1N1 (grippe porcine), la varicelle, les oreillons et la poliomyélite.

L'utilisation du vaccin contre le COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Le Healive®, vaccin contre l'hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l'OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive®, est un vaccin innovant commercialisé en Chine en 2016. En 2022, le vaccin polio inactivé de souche Sabin (sIPV) de SINOVAC a été préqualifié par l'OMS.

SINOVAC a été la première société à obtenir l'homologation de son vaccin contre la grippe H1N1, Panflu.1®, qui a alimenté la campagne de vaccination et le programme de stockage du gouvernement chinois. La société est également le seul fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique H5N1, Panflu®, pour le programme de stockage du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre continuellement à la recherche et au développement de nouveaux vaccins, avec davantage de vaccins combinés dans son pipeline, et explore constamment les opportunités du marché mondial. SINOVAC prévoit de mener des échanges et une coopération plus étendus et plus approfondis avec d'autres pays et organisations commerciales et industrielles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la société sur : www.sinovac.com.

