Tommy Hilfiger de retour à la New York Fashion Week





Tommy Hilfiger, une société PVH Corp. [NYSE: PVH], annonce son retour à la New York Fashion Week pour la première fois depuis trois ans, avec un podium expérientiel qui dévoilera la collection de l'automne 2022, "See Now, Buy Now", en plongeant physiquement et virtuellement le public dans la nouvelle mouture de la marque mondiale.

Attendue le 11 septembre à 19h00 EDT, cette expérience interactive s'inspire de la scène créative new-yorkaise unique en son genre: un épicentre de personnes et de sous-cultures, la collision entre force brute et hi-tech, et une fusion de style et de créativité. Baigné dans l'ambiance et le caractère authentique de New York, berceau de la marque TOMMY HILFIGER, l'événement connectera les participants grâce à des moments spontanés de créativité à l'occasion d'un show physique au Skyline Drive-In à Brooklyn et d'une activation métaverse.

"Mon coeur s'est immédiatement tourné vers la culture créative emblématique de New York lorsque je me suis demandé où réaliser notre retour à la fashion week", déclare Tommy Hilfiger. "C'est là que la mode, l'art, la musique et le divertissement s'entremêlaient lorsque j'ai débuté dans le secteur. Aujourd'hui, c'est encore cette approche qui m'incite à travailler au côté de communautés avant-gardistes pour construire de nouvelles expériences créatives. Cette saison puise dans le choc entre mes principales inspirations passées et les nouveaux concepts d'événements en direct et les mondes virtuels. Ce retour à la NYFW est l'expression parfaite de ce que nous représentons et de l'hommage que nous rendons à nos racines."

L'activation de marques multimédia innovantes donnera vie à la collection TOMMY HILFIGER Automne 2022, de New York jusqu'aux capitales européennes, en passant par Chengdu et bien d'autres. Les nouveaux concepts de détail dans certaines boutiques TOMMY HILFIGER et la participation de partenaires grossistes et exclusifs clés viendront compléter le show phygital. Des partenariats avec des talents mondiaux seront lancés sur et en marge du podium, mettant à l'honneur la volonté historique de TOMMY HILFIGER de revisiter les classiques.

Pour la première fois dans le secteur, le défilé "See Now, Buy Now" sera diffusé en direct pour la communauté mondiale de Roblox, composée de plus de 50 millions d'utilisateurs quotidiens, avec des avatars habillés aux styles de la collection TOMMY HILFIGER Automne 2022, qui s'inviteront dans un New York virtuel revisité. Chaque style présenté sur le podium du défilé physique seront disponibles à la vente dans le monde entier via le concept "See Now, Buy Now" de Tommy Hilfiger, y compris les exclusivités numériques sur Roblox. Le partenariat de la marque avec la plateforme multivers mondiale lancée en décembre 2021 poursuit son expansion avec de nouveaux jalons.

À propos de TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER est l'une des marques de produits haut de gamme les plus reconnues au monde, inspirant et stimulant les consommateurs depuis 1985. La marque crée un style iconique, qui prend vie au carrefour entre le classique et la nouveauté, en coopération avec les personnes qui façonnent la culture au niveau mondial. TOMMY HILFIGER rend hommage à l'essence du style américain classique, en lui apportant une touche de modernité. Tommy Hilfiger offre une qualité et une valeur premium aux consommateurs du monde entier sous les enseignes TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, avec de vastes collections, notamment des vêtements de sport pour homme, femme et enfant, du denim, des accessoires, et des chaussures. Tommy Hilfiger s'engage pleinement en faveur de la durabilité et de l'inclusivité.

Les ventes au détail des produits TOMMY HILFIGER dans le monde ont avoisiné les 9,3 milliards de dollars en 2021. La marque est soutenue par plus de 16 000 associés et dispose d'un réseau de distribution dans 100 pays constitué de plus de 2 000 boutiques de détail. Retrouvez son magasin phare sur tommy.com. PVH a acquis Tommy Hilfiger en 2010 et continue d'appliquer une approche ciblée visant à renforcer la pertinence, la présence et la croissance pérenne de la marque à l'échelle mondiale.

À propos de PVH Corp.

PVH est la plateforme de croissance de Calvin Klein et TOMMY HILFIGER. En stimulant la force et la pertinence de l'enseigne, nous rapprochons comme jamais auparavant nos marques emblématiques des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Guidés par nos valeurs et en nous appuyant sur notre échelle et notre portée mondiale, nous faisons avancer la mode au service du bien commun, en tant qu'équipe unie par une même vision. Voilà ce que nous représentons. Voilà ce que représente PVH+.

