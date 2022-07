Expereo renforce son équipe de la direction mondiale avec le recrutement de deux nouveaux dirigeants pour mener son expansion sur le marché mondial





Expereo, le fournisseur de premier plan de solutions gérées d'Internet, d'optimisation de l'accès au cloud, SASE et SD-WAN, est heureux d'annoncer les nominations de Daniel Beevers au poste de directeur général pour l'EMOA et d'Eric Wong au poste de directeur régional pour l'Asie Pacifique dans un effort de la société pour accélérer sa croissance en améliorant ses capacités de leadership pour soutenir sa base de clientèle mondiale.

MM. Beevers et Wong dirigeront et développeront les activités de l'entreprise, en favorisant une expérience client exceptionnelle, dans leurs régions respectives. Grâce à leur solide expérience du secteur, leur bilan exceptionnel en matière de d'expérience client d'entreprise, et la profondeur de leurs connaissances internationales au service d'organisations multinationales, ces deux dirigeants sont des recrues importantes pour Expereo tandis qu'elle poursuit son expansion mondiale et son développement.

Ils rejoignent Ben Elms, directeur des recettes qui a été nommé plus tôt cette année pour accélérer la croissance de la société, en dirigeant les Ventes et la transformation de la mise sur le marché sur tous les canaux favorisant l'expansion et l'adoption des services d'Expereo dans le monde.

« L'Asie-Pacifique est une région de croissance clé pour Expereo, et Eric jouera un rôle clé pour concrétiser nos ambitions pour la région. Nous sommes ravis d'accueillir Eric en tant que membre important de notre équipe, en soutenant nos clients avec leur transformation numérique dans toute l'APAC, » déclare le président-directeur général d'Expereo, Irwin Fouwels. « L'addition de Dan nous aide également à nous concentrer sur notre marché de l'EMOA principal et à continuer de fournir des solutions qui garantissent une transition en douceur pour les sociétés qui cherchent à renforcer leurs capacités de réseau et à améliorer leur productivité mondiale. Ces nouveaux membres extrêmement expérimentés de notre équipe de la direction nous aideront à élargir notre empreinte mondiale et surtout, à mieux nous positionner afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. »

Dan Beevers rejoint l'équipe de la direction d'Expereo avec plus de 20 années d'expériences dans le secteur des télécommunications. En s'appuyant sur son expérience à des postes de direction en Europe, en Asie et en Australie, M. Beevers portera une attention particulière au développement d'équipes des ventes de classe mondiale et à la stimulation des ventes de l'entreprise sur l'ensemble des marchés de l'EMOA.

« Je suis très heureux de rejoindre Expereo à cette période de transformation et d'aider à bâtir sur une base déjà très solide, » a déclaré Dan Beevers, directeur général pour l'EMOA. « Expereo est parfaitement positionnée pour aider les clients à transformer numériquement leur entreprise et à concourir sur le marché numérique moderne. »

Eric Wong s'appuiera également sur son expérience de 20 ans du secteur dans plusieurs des plus grosses multinationales mondiales à fournir des solutions innovantes et centrées sur le client pour les clients d'Expereo dans l'Asie-Pacifique.

« Je suis ravi de rejoindre la famille Expereo et de mener la prochaine phase de croissance. Les mégatendances de la numérisation dans la région présentent une abondance d'opportunités pour Expereo afin de permettre aux entreprises de profiter de l'ère connectée, » a déclaré Eric Wong, directeur régional de l'Asie-Pacifique.

Expereo poursuit sa croissance mondiale et son développement en investissant dans les marchés régionaux. L'ouverture de bureaux aux Philippines ce mois-ci et en Allemagne en août, rapproche l'entreprise de ses clients et livre une connaissance accrue de la région, offrant une expérience locale supérieure dans le monde entier, pour fournir des réseaux mondiaux simplifiés tout en ravissant les clients avec des services de connectivité homogènes de la part d'un fournisseur de confiance unique.

À propos d'Expereo

Expereo est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau gérées y compris, l'Internet mondial, SD-WAN/SASE, et l'Internet amélioré. Avec une portée mondiale étendue, Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des sociétés Fortune 500. Elle alimente des sites d'entreprise et gouvernementaux dans plus de 190 pays, aidant les clients à améliorer leur productivité et renforçant leurs réseaux et leurs services dans le cloud avec l'agilité, la flexibilité et la valeur de l'Internet, avec une performance de réseau optimale.

Expereo a été acquise en février 2021, par Vitruvian Partners. La société de capital de croissance et d'achat internationale a acquis une possession d'actions majoritaire de la principale société d'investissement privé européenne, Apax Partners sas.

