AVIS AUX MÉDIAS - HÉROUX?DEVTEK ANNONCE QUE SON ASSEMBLÉE ANNUELLE SE TIENDRA EN MODE VIRTUEL SEULEMENT





LONGUEUIL, QC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Héroux?Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux?Devtek » ou la « Société »), un chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui une mise à jour concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle de ses actionnaires prévue le 5 août 2022 à 10h00 (HAE) (l' « assemblée annuelle »). L'assemblée annuelle a été changée et se tiendra uniquement en format virtuel , et ce, en raison des risques pour la santé et la sécurité liés à l'évolution de la COVID-19.

Les participants qui désirent assister à l'assemblée annuelle pourront se joindre à la webdiffusion à partir de l'adresse https://web.lumiagm.com/409238621 ou par téléphone en mode écoute seulement au 1-844-491-1187. Tous les détails pour accéder à l'assemblée annuelle sont également disponibles le sur site Web de la Société.

Qu'un actionnaire prévoie assister à l'assemblée annuelle ou non, la Société prie chaque actionnaire de voter et de soumettre leur procuration avant la tenue de l'assemblée annuelle, en utilisant l'une des méthodes décrites dans les documents relatifs à l'assemblée. Le formulaire de procuration qui figure parmi les documents relatifs à l'assemblée annuelle ne sera pas mis à jour pour tenir compte du changement de lieu, mais pourra toujours être utilisé afin d'exercer les droits de vote des actionnaires dans le cadre de l'assemblée annuelle.

À PROPOS DE HÉROUX?DEVTEK

Héroux?Devtek inc. (TSX: HRX ) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 58 % aux États?Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États?Unis, au Royaume?Uni et en Espagne.

