Le Parc Safari souligne ses 50 ans d'activités





HEMMINGFORD, QC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc Safari Souligne 50 ans, 50 ans de surprises et d'émerveillement pour les petits et les grands et aborde le deuxième cinquantenaire de cette entreprise touristique phare de la Montérégie et du Québec avec plusieurs projets innovants et en modernisation des infrastructures:

Entre autres projets, l'annonce de l'ouverture du Parc 9 mois par année avec le Safari la Nuit et les sentiers de marche vers les enclos des animaux en forêt en hiver.

«Depuis plusieurs années, je songeais à innover et à mettre en place une activité afin que le Parc puisse opérer non plus 4 mais 9 mois par année et en faire profiter les résidents de la Montérégie. Avec ce parcours nocturne de structures d'animaux géantes illuminées, les invités pourront se promener sur ce sentier magique menant aux enclos des animaux qui aiment la neige dont Naoum, notre tigre de Sibérie. Je suis convaincu que cet attrait touristique sera bénéfique pour toute la région et attirera des voyageurs additionnels au Parc ce qui nous amènera à créer de nouveaux emplois et à les conserver. En ce début du deuxième cinquantenaire du Parc Safari, le prolongement de la période d'ouverture, marquent une nouvelle ère pour ce Parc voué à la reproduction d'espèces menacées, la mise en valeur de la région et des producteurs agricoles. »

Jean-Pierre Ranger, Président Parc Safari. »

« Le Parc Safari est un incontournable pour les familles du Québec depuis 50 ans. C'est vraiment un anniversaire à souligner et à célébrer! L'appui annoncé de 1,5 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec a donné un bon coup de main au Parc pour qu'il continue à se démarquer auprès de touristes d'ici et de partout au pays. Le Parc Safari a pu, entre autres, moderniser ses infrastructures zoologiques, récréatives et de services, comme dans l'électrification des véhicules du Safari Aventure. Les dernières années n'ont pas été faciles pour notre industrie touristique et on démontre encore une fois aujourd'hui notre engagement concret pour la relance du secteur au Québec. Bravo à toute l'équipe et joyeux 50e anniversaire! »

Pablo Rodriguez, Ministre du Patrimoine et lieutenant du Québec

« À titre de députée de Huntingdon et au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, c'est avec honneur que nous soulignons le 50e anniversaire d'existence du Parc Safari, situé à Hemmingford.

En un demi-siècle, ce magnifique parc animalier, le plus important attrait touristique de la Montérégie, a su faire sa place, se développer et se faire connaître tant au Québec qu'à travers le monde.

Par ses nouveaux attraits, nommément son parcours illuminé la nuit dès cet automne, sans oublier son centre de reproduction d'espèces menacées, la réputation de ce parc n'est plus à faire. Nous félicitons toute l'équipe du Parc pour son inlassable travail au fil de toutes ces années.

Nous ne pouvons passer sous silence le travail remarquable de Monsieur Jean-Pierre Ranger, président et propriétaire du Parc Safari depuis 2002. Cette personne visionnaire assure le développement économique et touristique de toute une région. En ce jour, nous voulons mettre à l'honneur ce grand leader de chez nous, en lui remettant la Médaille de l'Assemblée nationale. Félicitations, M. Ranger pour votre implication sociale, communautaire et économique et bonne continuation ! Joyeux anniversaire au Parc, souhaitons-lui l'éternité ! »

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et présidente de la Commission de l'économie et du travail

«Le Parc Safari est le site touristique qui attire le plus de visiteurs en Montérégie ouest ! C'est un parc unique en son genre qui fait la fierté de toute la grande région !

Je suis bien heureuse de pouvoir dire que le gouvernement fédéral a été là à de nombreuses reprises et que nous avons contribué, à notre manière, à ce que le site se réinvente et demeure une attraction courue!»

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

.« C'est une grange fierté pour l'équipe de Leblanc Illuminations-Canada d'avoir la chance de collaborer avec l'équipe du Parc Safari pour concrétiser le projet Safari la nuit. Ce projet d'envergure met en lumière les 50 ans d'existence de cette institution québécoise et marquera un tournant dans les opérations du Parc en lui apportant un attrait additionnel qui lui permettra d'accueillir des visiteurs pratiquement tout l'hiver. Pour l'équipe de Leblanc Illuminations, le projet Safari la nuit est le plus important projet d'illumination privée jamais réalisé au Canada et nous sommes heureux qu'un tel projet se concrétise dans un environnement comme celui du Parc safari. »

Jean-François Hénault, Directeur général Leblanc Illuminations

À propos du Parc Safari

Depuis 1972, le Parc Safari a accueilli 15 millions de visiteurs, surtout des familles, curieuses de voir des troupeaux d'animaux d'Amérique, d'Asie et d'Afrique comme s'ils étaient en SAFARI. Innovateur, le Parc Safari fut, en 1990, à l'origine de la mise en marché au Québec, en Ontario et aux USA, des forfaits incluant l'hébergement, les attraits et la visite des producteurs agricoles proposant ainsi des sorties de 2 ou plusieurs nuitées.

Le Parc contribue à la reproduction d'espèces menacées (guépards et girafes) avec des partenaires européens, américains et canadiens. En janvier 2021, le Parc a réintroduit au Zimbabwe deux guépards et quelques années auparavant il a envoyé au zoo de Singapore un gaur, et vers plusieurs pays d'Europe des loups blancs.

Depuis 50 ans, le Parc Safari modernise ses installations : géothermie, récupération d'énergie et l'eau de pluie, murs solaires, construction de bâtiments bio-sécuritaires : en 2010, il a entrepris de rechercher des véhicules électriques pour remplacer les véhicules à pétrole utilisés sur la ferme.

Cette année post COVID que tous souhaitent normale le Parc Safari compte retrouver la fréquentation usuelle de 300 000 visiteurs, et pourquoi pas un peu plus avec SAFARI LA NUIT et l'ouverture 9 mois par année !

