Le gouvernement du Canada investit dans quatre projets pour améliorer l'efficacité de l'expédition par les chemins de fer à Regina et dans le sud de la Saskatchewan

REGINA, SK, le 14 juill. 2022 /CNW/ - La chaîne d'approvisionnement du Canada subit toujours les répercussions de la pandémie et le gouvernement du Canada s'est engagé à y répondre en renforçant les chaînes d'approvisionnement et les corridors commerciaux du Canada qui feront croître notre économie et atténueront l'inflation mondiale.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui qu'il accorderait un financement de 18,3 millions de dollars pour quatre nouveaux projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Ces projets contribueront à améliorer l'efficacité des réseaux ferroviaires à Regina et dans le sud de la Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada investira :

Un million de dollars pour financer la conception préliminaire du déplacement de passages à niveau à Regina, en Saskatchewan . La Ville de Regina financera le montant restant, pour un investissement total de 2,4 millions de dollars.





. La financera le montant restant, pour un investissement total de 2,4 millions de dollars. 13,5 millions de dollars dans un projet de stabilisation de plateformes ferroviaires, dans le cadre duquel des travaux ferroviaires importants seront entrepris la gare d'échange ferroviaire du Chemin de fer Canadien Pacifique près d' Eston , en Saskatchewan . La Last Mountain Railway contribuera à hauteur d'un montant égal, pour un investissement total de 27 millions de dollars.





fer Canadien Pacifique près d' , en . La Last Mountain Railway contribuera à hauteur d'un montant égal, pour un investissement total de 27 millions de dollars. 1,6 million de dollars dans une aire d'échange dans la gare d'échange du Chemin de fer Canadien Pacifique près de la ville d' Assiniboia , en Saskatchewan , qui augmentera la capacité des activités d'échange et permettra d'accroître la circulation et d'améliorer la fluidité. La Compagnie du grand Chemin de fer Occidental contribuera à hauteur d'un montant égal, pour un investissement total de 3,2 millions de dollars.





fer Canadien Pacifique près de la ville d' , en , qui augmentera la capacité des activités d'échange et permettra d'accroître la circulation et d'améliorer la fluidité. La Compagnie du grand fer Occidental contribuera à hauteur d'un montant égal, pour un investissement total de 3,2 millions de dollars. 2,2 millions de dollars pour la construction de 12 000 pieds supplémentaires de voie afin de répondre aux problèmes de congestion au niveau de la gare d'échange entre la Stewart Southern Railway et le Chemin de fer Canadien Pacifique à Lajord , en Saskatchewan . La Purely Canada Foods effectuera une contribution en faveur du projet à hauteur du financement restant, pour un investissement total de plus de 6,5 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Il fait partie de l'engagement à long terme du gouvernement du Canada de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, certaines sociétés d'État fédérales et le milieu universitaire sont tous admissibles au financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.http://www.tc.gc.ca/en/programs-policies/programs/national-trade-corridors-fund.html

Citation

« Notre gouvernement investit dans des projets qui permettront de renforcer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement à partir de la zone commerciale du sud de la Saskatchewan en améliorant la capacité à répondre à la croissance du volume de marchandises expédiées vers les marchés étrangers et en éliminant les goulots d'étranglement entre les transports routier et ferroviaire. Cela permettra au Canada de rester compétitif sur les marchés internationaux et renforcer notre économie, chez nous, pour les Canadiens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Dans le cadre de ce programme, un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé.

. Dans le cadre de ce programme, un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé. Le budget de 2022 propose un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada .

. Transports Canada administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

