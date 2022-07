The Hundred donne vie au stade de rêve des enfants sur Minecraft





LONDRES, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Avec l'aide de 10 enfants créatifs, The Hundred, la plus récente compétition de cricket qui fusionne le divertissement à succès avec un cricket de niveau mondial, a dévoilé un stade immersif construit dans le plus grand jeu vidéo façon bac à sable du monde, Minecraft.

Les jeunes amateurs de Minecraft de tout le pays ont été invités à participer au concours « Every Block Counts » de The Hundred. Ils ont été chargés de concevoir leur stade de cricket ultime, sans limites sur ce qu'il pourrait contenir.

Les candidatures des jeunes « Minecrafters » faisaient preuve d'une grande imagination, et les 10 meilleurs projets comprenaient tout ce qui était nécessaire pour un stade virtuel. Construit dans l'espace Minecraft, ce monde comprend un guichet transparent, des montagnes russes, une arche aux couleurs de l'arc-en-ciel, des douves remplies de créatures marines et un jardin naturel sur le toit. Il s'agit du tout premier stade sportif construit sur cette plateforme de jeu de renommée mondiale grâce à une compétition pour enfants.

Le monde de ce stade virtuel est désormais ouvert à tous, sur PC, pour que chacun puisse l'explorer et y interagir. Pour le télécharger, rendez-vous sur www.thehundred.com/every-block-counts .

Les enfants gagnants et leurs oeuvres :

· Polly, New Malden, avec des douves et des planchers en verre

· Ethan, Broadstairs, avec un stade façon vaisseau spatial et des feux d'artifice

· Samuel, Broadstairs, avec un bassin et ses créatures marines

· Rosie, Castleford, avec des lumières disco

· Joe, Poulton-Le-Fylde, avec une main géante pour marquer les points

· Ben, Carnforth, avec un jardin naturel sur le toit

· Joseph, Notting Hill, avec une immense scène principale pour le spectacle

· Samuel, Leeds, avec des éléments de fête foraine dont des montagnes russes

· Thea, Newmarket, avec une arche aux couleurs de l'arc-en-ciel

· Isaac, Bexleyheath, avec des loges VIP en forme de balles de cricket

Les gagnants sélectionnés ont impressionné un jury composé d'Issy Wong, joueuse pour les Birmingham Phoenix et passionnée de jeux vidéo, et de James Delaney, génie de Minecraft et fondateur de BlockWorks.

Commentant le lancement de ce monde virtuel, Issy Wong a déclaré : « Nous avons reçu des propositions qui dépassaient nos attentes les plus folles et la construction finale est vraiment un stade de cricket à grand spectacle. C'était incroyable de faire partie de cette initiative ; c'est une autre première pour The Hundred, qui continue à repousser les limites du sport et du divertissement. »

« Dès que j'ai lu les consignes, j'ai su que je devais faire quelque chose de coloré. L'arche au-dessus du stade est un arc-en-ciel pour célébrer la diversité », a déclaré Thea, 12 ans, l'une des gagnantes. Rosie, âgée de 8 ans, a commenté : « Dans Minecraft, votre imagination peut se déchaîner ! J'ai fait des créatures marines qui nagent autour du terrain. »

The Hundred est de retour pour sa deuxième année, avec des divertissements à grand spectacle pour toute la famille et du cricket à un rythme effréné. Les matchs masculins et féminins débuteront les 3 et 11 août. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thehundred.com .

