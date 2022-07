AVIS AUX MÉDIAS - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Daniel Vandal, fera une annonce virtuelle à Yellowknife en soutien à Folks on the Rocks





YELLOWKNIFE, NT, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Veuillez noter que Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, fera une annonce virtuelle à Yellowknife en soutien à Folk on the Rocks.

Par la suite, Michael McLeod sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : le 15 juillet 2022

Heure : 9 h 30 (HAR) / 11 h 30 (HAE)

Lieu :

Événement virtuel sur Zoom

Pour s'inscrire

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 11:30 et diffusé par :