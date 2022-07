Schneider Electric annonce les finalistes de son concours étudiants Go Green





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, annonce les finalistes du concours Schneider Go Green, une compétition annuelle qui invite des étudiants des quatre coins du globe à partager leurs idées d'innovation susceptibles de rendre le monde plus propre, inclusif et durable.

Lancé en 2011 par Schneider Electric, et organisé pour la deuxième année en partenariat avec l'éditeur de logiciels industriels AVEVA, le concours a connu une croissance rapide ces 12 dernières années. Rien qu'en 2022, plus de 22 200 étudiants de 200 pays se sont inscrits à l'événement, et plus de 3 700 idées novatrices ont été acceptées dans une des cinq catégories de la compétition: accès à l'énergie, maisons du futur, chaîne d'approvisionnement mondiale du futur, réseaux du futur, décodage du futur.

Huit équipes finalistes ont été sélectionnées. Elles sont composées de quatre membres maximum et chacune représente une région du monde. Les voici:

Région pacifique : équipe The Green Ambassadors , Australie . Étudiants: Catherine Chan et Sin Hang Yung

: équipe , . Asie de l'Est : équipe SmartFCOS , Indonésie . Étudiants: Yusiran Herviyandi Herizal et Sagaria Haq

: équipe , . Amérique du Nord : équipe Sea-Rate , États-Unis . Étudiants: Ana Claus, Alexandra Berkova et Amanda Perez

: équipe , . Amérique du Sud : Green Thunder , Pérou . Étudiants: Angie Porras et Andres Diaz Zamora

: , . Chine : équipe WBGYYDS , Chine . Étudiants: YiLong Yao, QianJiao Ge, YiFang Zhang et HaoXi Zhang

: équipe , . Europe : AIdroponic , Italie . Étudiants: Carlo Cortellini, Chiara Canciani et Francesco Peracchia

: , . Inde : Eco-Brains , Inde . Étudiants: Bhuvanjeet Singh Gandhi et Ishika Ahuja

: , . Moyen-Orient et Afrique: GreenOverMorrow, Maroc. Étudiants: Abir Werzgan, Hajar Werzgan et Omrane Derhy

Les équipes ont été encadrées par des dirigeants exécutifs de Schneider Electric et d'AVEVA, et présenteront leurs idées à un jury, composé de hauts dirigeants exécutifs de Schneider et d'AVEVA, le 21 juin. L'équipe gagnante sera annoncée le 23 juin.

L'équipe victorieuse recevra 10 000 euros, et tous les finalistes seront invités à un entretien d'embauche qui pourrait conduire à un emploi chez Schneider Electric ou AVEVA.

« Les idées innovantes peuvent grandement contribuer à rendre la planète plus propre et équitable. Schneider Go Green s'engage à aider des jeunes passionnés à transformer leurs idées, bien souvent audacieuses, en des projets pratiques et réalisables », déclare Charise Le, directrice des ressources humaines, Schneider Electric. « Bravo à tous les finalistes, et un grand merci à tous ceux qui ont participé au concours durant toutes ces années: nous espérons que votre enthousiasme inspirera de nombreux autres jeunes talents à entrer en lice dans les années à venir. »

Pour plus de détails sur le concours, et pour tout savoir sur les pré-inscriptions à l'événement 2023, rendez-vous sur gogreen.se.com. Pour un avant-goût du concours du point de vue des lauréats de l'année précédente, l'équipe espagnole Light Pills, cliquez ici. Retrouvez les engagements de Schneider Electric en faveur de la durabilité, y compris son soutien à la prochaine génération, en cliquant ici, et découvrez les initiatives d'AVEVA en matière de durabilité en cliquant ici.

À propos de Schneider Electric

Schneider a à coeur de donner à chacun les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité pour le bien commun. Chez Schneider Electric, nous avons baptisé cette approche Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficience.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des processus et des technologies énergétiques de pointe, des produits connectant les points de terminaison au cloud, des contrôles, des logiciels et des services, ce tout au long du cycle de vie. Nous permettons ainsi une gestion intégrée des entreprises, au service des habitats, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

https://www.se.com/ca/en/

Découvrez Life Is On

et suivez-nous sur: Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Découvrez les toutes dernières perspectives qui façonnent la durabilité, l'électricité 4.0 et l'automatisation de prochaine génération sur Schneider Electric Insights.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 11:05 et diffusé par :