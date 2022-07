Welling et Motinova présentent leur nouvelle série de moteurs pour vélos électriques à l'EUROBIKE 2022





La dernière série de moteurs Motinova et Welling pour vélos électriques fait ses débuts à l'EUROBIKE 2022.

D'ici 2030, le nombre de vélos électriques dans le monde atteindra 19 millions. Parallèlement aux tendances à l'adoption d'un style de vie écologique et à faible émission de carbone, les vélos électriques deviennent de plus en plus un choix alternatif pour les navetteurs urbains et les cyclistes en général. Welling et Motinova proposent trois moteurs centraux pour grands pignons à chaîne: le Welling W6000, le Welling 8500 et le Motinova MT6000, plus puissants, plus efficaces, pour un temps de réponse plus court et un taux de perte plus faible.

Welling W6000 pour vélos électriques urbains: moteur central hautes performances pour grands pignons à chaîne, compact et silencieux (moins de 52 dB), pour une expérience de pilotage toute en silence. Son capteur de couple innovant adapte la puissance de manière très flexible aux différents scénarios de pratique du vélo. Son algorithme de haute précision compense les temps de retard et d'inertie et offre une expérience de cyclisme plus fluide et plus stable.

Welling W8500 pour vélos électriques de montagne: moteur à structure unique à enroulement de fil plat; conception optimisée permettant d'atteindre une efficacité de 80% et d'augmenter l'autonomie de la batterie en mode VTT. Capacité de surcharge ultra-élevée pouvant fonctionner en continu à 75% de couple de pointe tout en maintenant la température de la coque au-dessous de 60°C, pour une durée de vie plus longue et plus de puissance. Grâce à sa conception hautement intégrée et à son format très compact, il pèse moins de 3 kg.

Motinova MT6000: moteur central hautes performances pour grands pignons à chaîne conçu pour les navetteurs urbains. D'un poids de 3 kg seulement et très agile, il est capable de fournir un taux d'assistance maximal de 270%, fort et régulier, avec une cadence de pédalage pouvant atteindre 100 tr/min selon cinq modes d'utilisation. Il permet aux cyclistes de profiter du plaisir de rouler dans toutes sortes de conditions routières.

Les moteurs pour petits pignons à chaînes, comme les séries VOLANS et PEGASI, les ordinateurs de cyclisme, les accessoires Motinova et autres offres liées à la bicyclette sont également présentés à l'EUROBIKE 2022. Dans la zone d'exposition en plein air, Motinova et Welling proposent également «Ride Longer, Live Better» (Pédalez plus et vivez mieux) une expérience amusante de test de vélos sur le terrain.

Motinova et Welling entendent renforcer encore leurs capacités de base dans le domaine du transport intelligent et du marché du transport à deux roues.

La société mère de Motinova et de Welling, Midea Industrial Technology, qui possède 27 centres de R&D en Chine, en Autriche, en Inde et au Japon, a obtenu à ce jour de plus de 5 500 brevets d'invention.

