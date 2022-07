Le Collège Dawson nommé « Établissement de l'année en matière de durabilité » par le programme international de l'ONU pour le développement durable





MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège Dawson a été nommé établissement de l'année en matière de durabilité par l'Alliance for Sustainability Leadership in Education et Allianz Global Investors lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix qui s'est tenue la semaine dernière (6 juillet).

Les International Green Gown Awards reconnaissent et célèbrent les initiatives exceptionnelles en matière de durabilité prises par les universités et les collèges du monde entier.

Les juges n'ont pas tari d'éloges pour « l'ambition, l'envergure et les résultats » obtenus par le « bien-être pour tous » de Dawson, une valeur ancrée dans le plan stratégique du Collège et dans tout ce qu'il fait. Ils ont également félicité l'engagement de Dawson à atteindre la neutralité carbone, qualifiant le Collège de « digne gagnant ».

Dawson s'est distingué parmi les 56 finalistes, dont beaucoup étaient de grandes universités de 19 pays du monde entier. Le Collège félicite les autres établissements en lice pour leurs projets de durabilité exceptionnels et inspirants.

« Nous travaillons tous à un objectif commun, qui est de relever les défis climatiques et de lutter contre les menaces pesant sur la biodiversité », a déclaré Chris Adam, coordonnateur des projets et initiatives de Sustainable Dawson.

Ce programme de prix est approuvé par le Programme des Nations unies pour l'environnement dans le cadre du forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable. Il est soutenu par l'Association des universités du Commonwealth (ACU), l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Association Internationale des universités (AIU) afin d'encourager la prochaine génération à agir pour un avenir durable.

Diane Gauvin, directrice générale de Dawson, a déclaré : « Le prix Green Gown vient valider la mission de Dawson d'éduquer nos étudiants par le biais d'activités d'apprentissage transformatrices et innovantes qui engagent les apprenants et leur donnent les moyens de devenir des citoyens et citoyennes actifs et responsables. Nous enrichissons la société en cultivant des partenariats et en contribuant à un avenir pacifique et durable. »

La vidéo de candidature gagnante dans la catégorie de l'institution durable peut être visionnée ici.

Cette récompense intervient deux ans après que Dawson ait obtenu l'accréditation de niveau or pour son leadership en matière de durabilité de la part de l' Association pour l'avancement de la durabilité dans l'enseignement supérieur (AASHE) .

SOURCE Collège Dawson

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 10:01 et diffusé par :