La communauté des créateurs célébrée lors de la VidCon 2022 grâce à Wondershare par le biais de la création de contenu et la créativité





Wondershare, l'éditeur mondial de logiciels de création, a permis à plus de 5 700 visiteurs de monétiser leur passion grâce à ses outils de création et ses programmes de recrutement lors de la VidCon, tenue du 22 au 25 juin.

VANCOUVER, BC, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Alors que la VidCon célébrait le 25 juin son dernier jour de convention avec un total de 50 000 visiteurs à Anaheim, en Californie, Wondershare, un sponsor de la fête mondiale dédiée aux créateurs numériques, a fièrement annoncé que plus de 5 700 participants avaient visité leurs stands au total cette année. Ces visiteurs ont pu y découvrir sept outils de création, notamment l'éditeur vidéo Filmora, les éditeurs vidéo mobiles FilmoraGo et Videap ; la bibliothèque de ressources vidéo, Filmstock ; le présentateur d'écran, DemoCreator ; la boîte à outils vidéo tout-en-un, Media.io ainsi que le créateur de vidéos d'animation, Anireel. Ces outils permettent de répondre aux besoins de tous les créateurs, quels que soient leurs niveaux de compétence.

Wondershare a réussi à attirer plus de 2 500 visiteurs dans la section Community Track grâce à son expérience WonderWorld amusante comprenant de la réalité virtuelle, un stand de vidéo à 360° et bien d'autres choses encore. En outre 21 personnes ont gagné de gros lots tels que des AirPods et des GoPro Hero 10. Situé dans la section Creator Track, le Wonder Lounge a attiré et aidé à améliorer les vidéos de plus de 600 créateurs passionnés, tandis que des stars du numérique comme le YouTuber Anthpo et le TikToker Devantechill ont partagé leurs idées et leurs conseils pour améliorer la créativité en utilisant les outils de création de Wondershare.

Alors que les créateurs débutants ont pu rejoindre le programme Creator Recruitment comme point de départ de leur voyage créatif, l'éditeur de logiciels a également créé le Wondershare Creator Club : la toute première communauté de créateurs au monde dans The Sandbox pour ceux qui veulent faire évoluer leur carrière. « Le monde physique a toujours des limites. Ce n'est que dans le metaverse que nous pouvons explorer des possibilités et une créativité infinies », a déclaré Tobee Wu, PDG et fondateur de Wondershare Technology. « En tant que leader mondial du développement de logiciels de création, nous voulons tirer parti du metaverse, où les créateurs peuvent établir des connexions sociales virtuelles et améliorer leur création de contenu grâce à nos innovations de pointe. » Le Wondeshare Creator Club, qui constitue l'un des plus grands et plus importants points de repère dans The Sandbox, permet aux créateurs comme les designers, les créateurs de musique et les influenceurs de présenter leurs oeuvres d'art qui peuvent être achetées en gagnant des crédits et en jouant à des jeux.

Le grand succès de la VidCon 2022 n'a fait que démontrer la rapidité et l'ampleur de la croissance de l'économie des créateurs. Continuez à monétiser votre passion avec les logiciels de Wondershare qui changent la donne et rejoignez leur programme Creator Recruitement pour bénéficier de plus d'opportunités et d'informations.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

