Ville en musique SiriusXM annonce les quatre communautés gagnantes d'une expérience de concert inoubliable





Les citoyens des villes gagnantes se sont mobilisés pour partager les liens uniques entre leur ville et la musique en direct

TORONTO, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, quatre des communautés les plus passionnées et les plus mélomanes du Canada ont été nommées les gagnants inauguraux de Ville en musique SiriusXM, remportant une expérience de concert unique pour leur ville. Après des semaines de vote et de ralliement en ligne, les Villes en musique SiriusXM 2022 et leur tête d'affiche (d'Est en Ouest) sont :

Est du Canada - Arkells

Québec - 2Frères

Ontario - Walk off the Earth

- Walk off the Earth Région de l'Ouest du Canada - Dallas Smith

« C'est un grand jour pour Blanc Sablon. Nous sommes très fiers de recevoir cet honneur ! » maire intérimaire de Blanc-Sablon, Colin Shattler

Les quatre communautés gagnantes ont été sélectionnées en fonction de leur historique de nomination, du vote en ligne et de leur mobilisation sur les médias sociaux, ainsi que de leur motivation inébranlable afin que leur communauté soit nommée Ville en musique SiriusXM. Plus de 100,000 votes ont été recueillis pour les 16 premières communautés, les responsables locaux et les leaders communautaires motivant les habitants à s'impliquer et à amener la musique en direct au coeur de leur ville.

"Nous sommes ravis de la réponse des Canadiens envers la première édition du programme Ville en musique SiriusXM, ainsi que de la passion et de l'enthousiasme dont ont fait preuve tous nos finalistes pour amener la musique en direct au coeur de leur communauté", a déclaré Paul Cunningham, SVP, Ventes et Marketing, SiriusXM Canada. "L'esprit de ce programme est de rassembler les gens pour partager une expérience que seule la musique en direct peut offrir. Nous nous sommes associés aux meilleurs talents canadiens pour faire en sorte que cet automne, ces quatre communautés aient une nuit inoubliable. "

« On est super content d'ajouter Blanc-Sablon à notre tournée. C'est une belle première pour nous et on vous promet tout un party! Blanc-Sablon, SiriusXM, on se donne rendez-vous cet automne! », 2Frères

À propos des communautés gagnantes :

EST DU CANADA - MIRAMICHI, N.-B.

La petite communauté de Miramichi a fait preuve de son fameux esprit de compétition en soumettant de nombreuses nominations et témoignages passionnés pour leur ville. Leur engagement envers la victoire s'est poursuivi jusqu'à l'étape du vote, alors que les rappels quotidiens des représentants de la ville lui ont procuré des votes et des points de ralliement importants, ce qui a permis à Miramichi de remporter un spectacle épique présenté par Arkells.

Situés entre de magnifiques rivières et vallées de la côte du Nouveau-Brunswick, les habitants de Miramichi savent rassembler leur communauté pour faire la fête. Tous ceux qui visitent Miramichi ne l'oublient jamais. C'est une petite ville pleine de gens sympathiques qui aiment s'amuser. Miramichi accueille l'un des plus grands festivals culturels du pays, le Canada's Irish Festival, qui présente de la musique live inspirée de l'île d'Émeraude. Une tragédie a frappé la ville lorsque son théâtre local, vieux de 70 ans, a disparu dans un incendie en 2020. Le Vogue Theatre était un centre artistique et culturel pour la communauté et un lieu où la musique en direct était régulièrement célébrée.

QUÉBEC - BLANC-SABLON, Qc

La communauté de Blanc-Sablon a rayonné pendant la période de vote, en se rassemblant pour célébrer la convivialité de la ville. Les résidents de cette municipalité de la Basse-Côte-Nord ont prouvé leur enthousiasme pour Ville en musique SiriusXM en mettant en lumière le caractère unique et l'esprit accueillant de Blanc-Sablon.

Blanc Sablon est une toute petite communauté très animée qui doit son nom à l'impressionnante plage sablonneuse de sa baie et sert de porte d'entrée vers l'extrémité est de la Basse-Côte-Nord. Bien que petite, avec une population de seulement 1 122 habitants, la ville de Blanc-Sablon est une communauté soudée avec un grand coeur - un endroit où tout le monde connaît votre nom. Cependant, la ville n'a jamais accueilli de grands noms. Cet automne, Blanc-Sablon réservera un accueil chaleureux à 2Frères.

ONTARIO - ORANGEVILLE, Ont.

Si la musique vous passionne, Orangeville est l'endroit où aller. L'amour de cette communauté envers la musique et le divertissement en direct s'est manifesté clairement pendant la période de vote de Ville en musique SiriusXM. Les représentants locaux, les petites entreprises et les amateurs de musique se sont mobilisé, faisant preuve d'un esprit communautaire extraordinaire pour remporter un spectacle épique présenté par Walk off the Earth. Ce concert facilitera le retour de la musique en direct dans cette communauté dynamique de vrais amateurs de musique.

Le centre-ville historique d'Orangeville est toujours très vivant. Bien que la ville ait connu une croissance et une expansion majeures ces dernières années, certains bâtiments sont restés pratiquement tels qu'ils étaient lorsqu'ils ont été construits il y a 120 ans. Les premiers jours d'une ville de comté prospère et florissante sont toujours là.

OUEST DU CANADA - ESTEVAN, Sask.

La ville d'Estevan et sa communauté savent comment se rallier. Après quelques années difficiles, les petites entreprises locales et les amateurs de musique se sont mobilisés pour recueillir des milliers de votes et de points de ralliement afin de remporter le titre de Ville en musique SiriusXM de l'Ouest canadien. Cet automne, Estevan accueillera Dallas Smith pour un concert inoubliable et une célébration de la fierté communautaire.

Située dans le sud-est de la Saskatchewan, tout près de la rivière Souris, Estevan est connue comme la capitale du soleil au Canada, mais les habitants de la ville aimeraient bien accueillir un concert pour y apporter encore plus de joie. Estevan bénéficie d'une moyenne de 3?536 heures d'ensoleillement et du plus grand nombre d'heures de ciel bleu clair par année, mais cette ville exceptionnellement ensoleillée a malheureusement connu des temps sombres récemment en raison du ralentissement de l'industrie pétrolière canadienne.

Les concerts auront lieu en septembre et octobre. Les détails, notamment la date, le lieu et les informations sur les billets, seront annoncés en août.

Visitez villeenmusique.siriusxm.ca/ pour en savoir plus sur les quatre communautés gagnantes. Les Canadiens peuvent suivre le parcours de Ville en musique en cherchant #SXMVilleEnMusique et en suivant @siriusxmcanada.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc, qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des balados, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés via l'Appli SXM de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 10:00 et diffusé par :