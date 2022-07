La Fondation Air Canada amasse un montant net de plus de un million de dollars à son dixième tournoi de golf annuel au profit de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes





La Fondation publie également son rapport d'impact pour les années 2020 et 2021 décrivant ses initiatives visant à aider des Canadiens dans le besoin durant la pandémie

MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW/ - La Fondation Air Canada (la Fondation) a tenu cette semaine son dixième tournoi de golf caritatif annuel et y a amassé 1 087 609 $. Cette somme servira à soutenir des organismes de bienfaisance qui se consacrent à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes au Canada.

« C'est une année jalon pour la Fondation Air Canada, qui célèbre son dixième anniversaire et organise ce dixième tournoi de golf annuel, notre plus importante activité-bénéfice de l'année, a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Au cours de la dernière décennie, nous avons collectivement contribué à améliorer la santé et le bien-être des enfants. Au nom de tous les enfants et de toutes les familles auxquels la Fondation vient en aide, je souhaite exprimer notre gratitude et nos remerciements les plus sincères aux partenaires d'Air Canada et à toutes les autres personnes qui se sont jointes à nous pour ce merveilleux événement. Les fonds recueillis permettront à la Fondation de poursuivre sa mission d'aider des enfants à déployer leurs ailes. »

« S'inscrivant au coeur de notre organisation, le travail et la mission de la Fondation Air Canada nous rappellent le rôle que nous pouvons tous jouer pour aider les familles canadiennes dans le besoin, a affirmé Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Malgré deux années de pandémie fort difficiles, je suis très reconnaissant du fait que nous poursuivions ensemble notre longue tradition de soutien dans nos collectivités. La générosité des contributeurs, des donateurs et des employés bénévoles prenant part au tournoi de golf de cette année permettra à la Fondation Air Canada de continuer à améliorer la vie d'enfants et de leur famille, et nous les en remercions. »

Tenu au Club de Golf Saint-Raphaël à Montréal, l'événement a accueilli près de 300 invités avec l'appui de 100 commanditaires et le soutien bénévole de nombreux employés et retraités d'Air Canada.

L'élément digne de mention de ce tournoi annuel reste le populaire kiosque de limonade, géré cette année par Léa-Jade et Coralie, ambassadrices de la Fondation Air Canada, qui a permis d'amasser 10 000 $.

La Fondation avait convié pour l'occasion Gregory Charles, l'un des artistes les plus talentueux du Québec, qui s'est produit sur scène pour les invités, et Marie-Philip Poulin, triple médaillée d'or en hockey féminin.

La Fondation Air Canada a aussi publié aujourd'hui son tout dernier rapport d'impact, qui relate les efforts et les initiatives déployés tout au long de 2020 et de 2021. Malgré les difficultés rencontrées ces deux dernières années en raison de la pandémie, la Fondation a continué d'innover pour soutenir des Canadiens dans le besoin, permettre aux employés de redonner à leur collectivité, et faciliter les dons et l'aide humanitaire en temps de crise.

La Fondation Air Canada s'engage à redonner aux enfants et aux collectivités au moyen de divers programmes et partenariats. Parmi ses réalisations depuis 2012, citons :

l'octroi de plus de 12 millions de dollars à des organismes caritatifs canadiens enregistrés voués à la santé et au bien-être des enfants;

l'octroi de plus de 11 000 billets d'avion à des organismes caritatifs afin d'appuyer leurs activités de financement ou l'élaboration de leurs programmes;

la concrétisation de plus de 9 000 vols permettant à des enfants de réaliser leurs rêves.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le rapport de développement durable 2020 intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Par Aéroplan, son programme de fidélité phare du secteur du voyage, Air Canada donne la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

