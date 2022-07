Festivals et événements touristiques -- Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international du blues de Tremblant





QUÉBEC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 150 000 $ au Festival international du blues de Tremblant, qui aura lieu jusqu'au 16 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de s'associer au Festival international du blues de Tremblant. Cette initiative, comme plusieurs autres au Québec, contribue grandement au rayonnement touristique de la destination québécoise ainsi qu'à son dynamisme économique. Ce rassemblement musical accueille chaque année son lot d'artistes reconnus et de la relève, au grand plaisir d'un public déjà conquis. Afin de vivre une expérience inoubliable, j'invite les festivaliers à explorer les attraits des Laurentides. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureuse du retour du Festival international du blues, un événement qui rehausse l'offre touristique des Laurentides. Les festivaliers sont invités à participer en grand nombre aux spectacles et aux activités familiales pensés pour eux. Il s'agit d'une belle occasion de passer du temps avec ses proches, et ce, dans le décor enchanteur du village piétonnier de Tremblant! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants?:??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?:



soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?: permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

SOURCE Ministère du Tourisme

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 09:36 et diffusé par :