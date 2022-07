Celsius Network démarre une restructuration financière pour stabiliser l'entreprise et maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes





Celsius Network ("Celsius" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui avoir démarré une procédure volontaire au titre du chapitre 11 afin de donner à la Société l'occasion de stabiliser ses affaires et d'effectuer une opération de restructuration complète qui maximise la valeur pour toutes les parties prenantes. Pour mettre en oeuvre la restructuration, la Société et certaines de ses filiales ont déposé des requêtes volontaires pour une réorganisation en vertu du chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis auprès du tribunal fédéral des faillites du district sud de New York (le "Tribunal").

Les membres du Comité spécial du conseil d'administration ont déclaré : « Le dépôt d'aujourd'hui fait suite à la décision, difficile mais nécessaire, prise par Celsius le mois dernier d'interrompre les retraits, les échanges et les transferts sur sa plateforme afin de stabiliser ses affaires et de protéger ses clients. Sans interruption, l'accélération des retraits aurait permis à certains clients ? les premiers à réagir ? d'être payés en totalité tout en laissant les autres derrière à attendre que Celsius tire de la valeur d'activités de déploiement d'actifs illiquides ou à plus long terme avant de recevoir une indemnisation. »

« Il s'agit de la bonne décision pour notre communauté et pour l'entreprise », a expliqué Alex Mashinsky, cofondateur et PDG de Celsius. « Nous avons une équipe solide et expérimentée en place pour guider Celsius tout au long de ce processus. Je suis convaincu que, lorsque nous regarderons l'historique de Celsius, nous verrons cela comme un moment décisif, un moment au cours duquel le fait d'avoir agi avec détermination et confiance a servi la communauté et renforcé l'avenir de l'entreprise. »

Celsius continuera ses opérations

Celsius dispose de 167 millions de dollars d'encaisse, ce qui fournira des liquidités abondantes pour soutenir certaines opérations durant le processus de restructuration.

Pour assurer une transition en douceur dans le chapitre 11, Celsius a déposé auprès du Tribunal une série de propositions habituelles pour permettre à la Société de continuer à opérer normalement. Ces propositions de "premier jour" incluent des demandes pour payer les employés et continuer leurs avantages sans interruption, pour lesquels la Société compte recevoir une autorisation du Tribunal. Pour l'instant, Celsius ne demande pas une autorisation pour permettre les retraits client. Les réclamations des clients seront traitées dans le cadre du processus du chapitre 11.

De nouveaux directeurs pour apporter un leadership et une expertise supplémentaires

David Barse est le fondateur et président-directeur général de XOUT Capital, une société indicielle, et de DMB Holdings, un bureau de gestion de patrimoine privé. M. Barse a précédemment occupé, pendant 25 ans, les fonctions de PDG de Third Avenue Management, un pionnier de l'investissement fondamental dans les sociétés en difficulté et deep value ascendantes.

Alan Carr est un professionnel de l'investissement fort de plus de 25 années d'expérience à créer des entreprises, à mener des restructurations complexes et à protéger et créer de la valeur pour les parties prenantes. M. Carr est l'un des fondateurs et le membre dirigeant de Drivetrain, LLC, un cabinet professionnel de services fiduciaires.

Conseillers

Kirkland & Ellis LLP agit en qualité de conseiller juridique, Centerview Partners agit en qualité de conseiller financier et Alvarez & Marsal agit en qualité de conseiller en restructuration pour Celsius.

Informations supplémentaires au sujet du processus de restructuration

Des informations supplémentaires au sujet du dépôt en vertu du chapitre 11, dont les documents du Tribunal, sont disponibles sur https://cases.stretto.com/celsius. Les parties prenantes qui ont des questions peuvent appeler Stretto, l'agent chargé des réclamations de la Société, au +1 (855) 423-1530 (États-Unis) ou au +1 (949) 669-5873 (international) ou envoyer un e-mail à [email protected].

À propos de Celsius

Fondée sur la conviction que les services financiers ne devraient faire que ce qui est dans le meilleur intérêt des clients et de la communauté, Celsius est une plateforme basée sur la blockchain où l'adhésion donne accès à des services financiers organisés qui ne sont pas disponibles via les institutions financières traditionnelles. Pour de plus amples informations, consultez le site www.celsius.network.

