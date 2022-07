Le gouvernement du Canada et Under One Sky annoncent un financement pour la construction d'un nouveau centre social et de soins de santé autochtone





FREDERICTON, NB, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jenica Atwin, députée de Fredericton, l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Kate Rogers, mairesse de Fredericton, et Patsy McKinney, aînée et directrice exécutive de Under One Sky, ont annoncé un financement combiné de presque 19 millions de dollars pour la construction d'une maison longue et d'un centre culturel autochtones carboneutres à Fredericton, au Nouveau?Brunswick.

« Depuis 2015, notre gouvernement s'est engagé auprès des communautés autochtones afin de mieux comprendre leurs priorités et de créer des occasions pour les Canadiens d'en apprendre davantage sur les cultures et les traditions autochtones. Cette nouvelle installation est le résultat d'un engagement significatif et soutenu avec le Centre d'amitié Under One Sky pour s'assurer qu'elle répond le mieux possible aux besoins des Autochtones vivant à Fredericton. » a déclaré l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 18,5 millions de dollars dans ce projet et Under One Sky Monoqonuwick-Neoteetg Mosigisig, Inc. fournira un montant de 400 000 $. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait don d'un terrain d'une valeur de 284 000 $ pour le projet.

« L'équipe de Under One Sky fait un travail incroyable, tant pour outiller une communauté autochtone saine et fière que pour offrir des services éducatifs. Cette magnifique installation sera un lieu de rassemblement sûr où l'on pourra renforcer les liens et où tout le monde pourra se réunir et célébrer les cultures des Autochtones de Fredericton et des gens de toutes origines. C'est un véritable honneur de participer à cette annonce importante aujourd'hui et d'avoir l'occasion de réaffirmer que la population peut compter sur mon soutien continu tout au long de leur parcours, » a déclaré Jenica Atwin, députée de Fredericton.

La maison longue et le centre culturel Awitgati serviront de lieu où célébrer et soutenir les personnes et la culture autochtones. On y offrira des programmes et des services à tous les membres de la collectivité dans quatre domaines prioritaires : santé et bien-être; éducation, compétences et formation; arts et culture; rassemblement et renforcement de la collectivité. Les espaces seront inclusifs, abordables et accessibles, permettant ainsi de renforcer la collectivité, d'établir un dialogue interculturel et de soutenir la réconciliation.

« En tant qu'installation carboneutre où l'on fera la promotion de la culture autochtone en proposant divers programmes à l'ensemble des Canadiens, ce nouveau centre illustre le potentiel de transformation d'une infrastructure sociale visionnaire. » a déclaré l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

« Le projet Awitgati est essentiel à la préservation des cultures autochtones à Fredericton et dans les Maritimes. Awitgati signifie « espace de rassemblement », et cette longue maison moderne favorise ce sentiment d'appartenance à la communauté et d'inclusion. La ville s'est engagée dans la voie de la guérison et est déterminée à développer de façon significative ses relations avec les peuples autochtones dans le cadre de notre cheminement vers la réconciliation. Je soutiens de tout coeur ce projet. Le bon travail effectué ici sera bénéfique pour nous tous. » a déclaré Kate Rogers, mairesse de Fredericton.

« Under One Sky est reconnaissant de recevoir ce financement. Cette longue maison et ce centre culturel seront un lieu où l'on pourra célébrer et accueillir les Autochtones de toutes origines. Ce sera une longue maison moderne ancrée dans les valeurs des cultures micmaques et wolastoqey. Des valeurs de confiance, de respect et d'inclusion. Cette longue maison représentera les aspirations d'une communauté qui croit en un avenir meilleur. Nous remercions les membres de notre communauté et nos alliés de s'être réunis pour permettre la concrétisation de ce projet. La construction d'une longue maison carboneutre, première du genre, est un projet emballant. Mais le véritable impact sera pour les membres de notre communauté, tant pour les Autochtones que les non-Autochtones, qui franchiront nos portes chaque jour. C'est la réalisation d'un rêve vieux de plusieurs générations. Nous sommes heureux de participer au façonnement de notre destin commun pour les générations à venir. » a déclaré Patsy McKinney, aînée et directrice exécutive de Under One Sky.

Faits en bref

Le financement fédéral alloué au projet est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre du processus concurrentiel du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) pour les grands projets de rénovation et de construction dont le coût total admissible se situe entre 3 000 000 $ et 25 000 000 $.

25 000 000 $. Lancé en avril 2021, le programme BCVI prévoit 1,5 milliard de dollars pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022. Les renseignements relatifs à ce deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter une demande dans le cadre du processus d'admission continu et/ou des processus concurrentiels par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Under One Sky est un organisme à but non lucratif dirigé par des Autochtones et membre de l'Association nationale des centres d'amitié. Under One Sky est en activité depuis plus de 15 ans et est le seul centre d'amitié au Nouveau?Brunswick, où vivent plus de 29 000 Autochtones.

