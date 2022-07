/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT DANS LA RÉGION DE PEEL/





RÉGION DE PEEL, ON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de Logement et de Diversité et Inclusion, en compagnie de l'honorable Omar Alghabra, ministre de Transport et député de Mississauga Centre, Shafqat Ali, député de Brampton Centre, Nando Iannicca, président du conseil d'administration, région de Peel, et Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, pour l'annonce.

Date : Le 15 juillet 2022 Heure : 9h 00 HE Lieu : Veuillez confirmer votre présence à [email protected] pour plus de détails

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :