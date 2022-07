AVIS AUX MÉDIAS - RAPPEL - 22 communautés des Premières Nations au Québec, le Conseil en Éducation des Premières Nations et le gouvernement du Canada feront une annonce historique en éducation





KAHNAWAKE, QC, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Veuillez prendre note que Services aux Autochtones Canada, le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) et ses 22 communautés membres procéderont à la signature d'une entente régionale en matière d'éducation.

Pour l'occasion, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, Ghislain Picard, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, John Martin, chef de Gesgapegiag et chef responsable du dossier de l'éducation, ainsi que Kahsennénhawe Sky-Deer, grande cheffe de Kahnawà:ke, prendront la parole lors d'une conférence de presse. Ils seront accompagnés des chefs et grands chefs des communautés membres du CEPN, ainsi que du directeur général, Denis Gros-Louis.

Cette entente historique favorisera la réussite scolaire des élèves des Premières Nations au Québec. Elle permettra d'assurer une éducation de qualité selon les modèles, les priorités et les réalités des communautés autochtones, tout en valorisant leurs cultures et leurs langues.

Les détails de l'entente seront dévoilés lors d'une conférence de presse. Une cérémonie protocolaire de signature suivra l'annonce.

Date : Le 14 juillet 2022 Heure : La conférence de presse débutera à 10 h (HE). Les médias sont invités à participer à la cérémonie protocolaire de signature qui suivra à 11 h (HE).



Lieu : Kahnawà:ke Survival School

Route 132 E, Kahnawake

Québec J0L 1B0

Note : La conférence de presse sera diffusée simultanément sur la page Facebook du CEPN (facebook.com/cepn.fnec)

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

Conseil en Éducation des Premières Nations

(https://twitter.com/CEPNFNEC)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 08:08 et diffusé par :