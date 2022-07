L'information sur le marché du travail de la bioéconomie est maintenant accessible sur le nouveau portail en ligne





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau portail d'information sur le marché du travail (IMT) de la bioéconomie, lequel permettra aux Canadiens et, plus particulièrement, aux employeurs d'accéder à des données essentielles pour comprendre les tendances évolutives en matière de recrutement de talents dans un secteur de vive concurrence.

Depuis plus de 20 ans, BioTalent Canada est un chef de file dans la communication de données sur le marché du travail spécifiques aux besoins en main-d'oeuvre du secteur de la bioéconomie canadienne. Le nouveau portail IMT a été conçu en utilisant les données obtenues dans le cadre de la récente étude IMT effectuée par BioTalent, laquelle a fait ressortir l'inquiétante pénurie de talents pour pourvoir les quelque 65?000 nouveaux postes qui seront créés d'ici 2029 pour soutenir le secteur.

VIDÉO : Apprenez-en plus sur les résultats de l'étude IMT et les tendances dans le secteur de la bioéconomie canadienne.

«?C'est une évidence, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Les organisations de la bioéconomie canadienne auront beaucoup de difficultés à attirer et à mobiliser des talents qualifiés. Notre portail fournit des données importantes aux employeurs, qui se font concurrence pour attirer des talents dans un marché du travail déjà compact.?»

Le portail utilise les données exhaustives de l'étude IMT de BioTalent Canada et les normes professionnelles nationales et transforme le tout dans un format digeste et interactif. Comme il comprend des fonctions de recherche avancée ? tels les filtres par sous-secteur, région, type de poste et plus encore ?, les employeurs pourront se concentrer sur les données les plus importantes pour leur entreprise. Chaque tableau et graphique permet de filtrer l'information sur demande afin d'affiner davantage les résultats.

«?L'exactitude des données joue un rôle essentiel dans la réussite ou l'échec d'une organisation en sciences de la vie, a ajouté M. Henderson. Nous avons conçu un site qui permettra non seulement aux employeurs de comprendre les tendances du marché du travail, mais aussi aux élus et aux dirigeants universitaires de consulter des données clés et de les utiliser pour façonner les politiques et les programmes d'études nécessaires à la croissance du secteur vital de la santé et des biosciences du Canada. »

VIDÉO : Découvrez les meilleures pratiques en RH qui permettront à votre entreprise de se distinguer sur le marché du recrutement.

Le portail IMT prendra de l'ampleur au fur et à mesure que BioTalent Canada poursuivra sa mission de fournir de l'information utile et factuelle sur le marché du travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le portail IMT, rendez-vous à biotalent.ca/IMTPortail.

Robert Henderson demeure disponible pour répondre à vos questions.

Financé en partie par le Programme d'appui aux initiatives sectorielles du Gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de moins de 50 employés et détenteur de la certification Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour en savoir plus, allez à biotalent.ca.

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 08:05 et diffusé par :