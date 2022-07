Cinémas Guzzo devient partenaire dans le cadre de la visite du pape à Québec





MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec, devient un partenaire important dans le cadre de la visite papale en fin juillet. Pour l'occasion, l'entreprise rend disponible l'ensemble de ses 143 salles de cinéma, réparties dans dix complexes, dans le Grand Montréal. Elle permettra ainsi à des milliers de personnes de vivre collectivement ce moment historique dans le confort de ses cinémas.

À l'initiative du président et chef de la direction des Cinémas Guzzo, M. Vincenzo Guzzo, et en collaboration avec la Fondation Mgr Arthur Deschênes, des milliers de personnes auront l'occasion de voir gratuitement la diffusion du grand rassemblement et de la messe qui se tiendra à la basilique de Sainte-Anne de Beaupré, le 28 juillet prochain, à 10 h. Plus de 15 000 personnes seront rassemblées pour l'événement, notamment des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits, survivants et victimes des pensionnats autochtones et leurs familles.

L'accès à l'événement dans les cinémas sera gratuit, mais les dons volontaires seront recueillis sous la gouverne de la Fondation Mgr Arthur Deschênes. Ils seront remis intégralement à la campagne de financement de la visite papale.

M. Guzzo déclare : « La visite du pape François est historique. Il est important qu'on parle avec les peuples autochtones en sol canadien des séquelles et des conséquences des gestes posés par des membres de l'Église catholique dans le douloureux et inacceptable dossier des pensionnats autochtones au pays. Nous devons tous faire notre part pour trouver une voie menant à la réconciliation, et je tenais à offrir ma contribution. »

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui coordonne la partie québécoise de la visite papale, partage sa reconnaissance : « Je remercie M. Guzzo pour son offre qui permettra à plusieurs de vivre communautairement ce moment historique. La grande générosité qui s'exprime de la part de plusieurs partenaires montre une volonté commune de faire de cet événement un vecteur de guérison, de même qu'un jalon marquant dans les relations entre les autochtones et l'ensemble de la société. »

À propos de Vincenzo Guzzo

Vincenzo Guzzo est un entrepreneur chevronné au portefeuille diversifié d'entreprises, dont les multiples Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec. Il exploite également une chaîne de restaurants, une entreprise de construction, un commerce de mets gastronomique en ligne ainsi que MrSunshine, sa marque personnelle de mode.

Son épouse Maria et lui sont engagés dans plusieurs initiatives philanthropiques, qui leur ont permis de recueillir des millions de dollars pour soutenir la recherche médicale visant à prévenir le cancer et à soutenir des initiatives en santé mentale. M. Guzzo est aussi un juge populaire à l'émission Dragons' Den de la CBC, ce qui lui permet de partager ses connaissances et d'encadrer des entrepreneurs à travers le globe depuis 2018.

Pour faire un don à la campagne de financement de la visite papale au Canada : www.visitepapale.ca

