Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 550?000 $ au Festival international de films Fantasia





MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 551?000 $ au 26e Festival international de films Fantasia, qui se déroule jusqu'au 3 août 2022 à Montréal.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de films Fantasia propose une programmation axée sur le cinéma de genre, variée et unique, qui attire un public fidèle composé de nombreux amateurs. Cette 26e édition met en lumière les nouveaux noms prometteurs du cinéma, dont les oeuvres sont présentées dans différents lieux de diffusion de la métropole.

Citations

« Fantasia est un rendez-vous culturel parmi les plus appréciés des artisans du cinéma et des cinéphiles. Au fil des éditions, il a acquis une excellente réputation, autant ici qu'à l'étranger. Notre gouvernement s'associe au succès de Fantasia qui propose au public une incursion unique dans le cinéma de l'imaginaire et permet de faire rayonner le talent des cinéastes, des acteurs et des artisans québécois grâce à cette célébration du septième art. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?C'est avec beaucoup de fierté que notre gouvernement apporte son soutien au Festival international de films Fantasia. Cette rencontre cinématographique fait le bonheur des amateurs de films de tous genres. Grâce à cet événement qui contribue à l'attractivité du Québec comme destination touristique, les visiteurs découvriront de nombreuses oeuvres d'ici et d'ailleurs.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« À Montréal, chaque année, Fantasia est un événement incontournable pour les amateurs de films de genre, attirant un public tant local qu'international grâce aux oeuvres diversifiées et audacieuses qu'il présente. Je suis fière que notre gouvernement appuie ce 26e festival qui contribue au rayonnement de notre métropole ainsi qu'à son dynamisme et à sa vitalité culturelle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 2 aides, l'une de 270 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la promotion et à la diffusion (volet 4 - Aide aux festivals de films) et l'autre de 29 500 $ provenant du Plan de relance économique du milieu culturel adopté à la suite de la pandémie de COVID-19.

Le ministère du Tourisme lui alloue un montant de 151 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie?touristique.?

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie au Festival Fantasia un soutien financier de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

