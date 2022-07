PUMA apporte son esprit « Forever Faster » aux championnats du monde d'athlétisme avec des athlètes et des produits forts





La société de sport PUMA équipera 12 fédérations et plusieurs candidats à la médaille lors des championnats du monde d'athlétisme à Eugene, dans l'Oregon (États-Unis), et leur fournira sa toute dernière technologie Nitro, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

Depuis sa création en 1948, la philosophie de l'entreprise est de fournir aux athlètes les plus rapides les produits les plus rapides, une attitude résumée dans la devise de la marque « Forever Faster ».

À Eugene, les athlètes PUMA qui porteront la technologie des chaussures PUMA seront Karsten Warholm, détenteur du record du monde du 400 m haies, Armand « Mondo » Duplantis, détenteur du record du monde du saut à la perche, André De Grasse, triple médaillé olympique, Yaroslava Mahuchikh, championne du monde ukrainienne de saut en hauteur en salle, Patricia Marmona et Will Claye, et bien d'autres encore.

Les fédérations d'athlétisme d'Australie, des Bahamas, de la Barbade, du Brésil, des îles Vierges britanniques, de Cuba, de la Jamaïque, de la Norvège, du Portugal, de l'Afrique du Sud, de la Suisse et de Trinité-et-Tobago porteront toutes des vêtements PUMA.

« L'athlétisme, c'est le sport et l'athlétisme à l'état pur, au coeur même de PUMA », a déclaré Bjørn Gulden, PDG de PUMA. « Nous sommes fiers que de nombreux records du monde aient été battus en portant nos chaussures et nous attendons de nos athlètes qu'ils écrivent le prochain chapitre de l'histoire du sport à Eugene ».

Les records du monde actuels réalisés avec des chaussures PUMA sont le triple saut (Jonathan Edwards, 1995), le 1 000 m (Noah Ngeny, 1999), le 3 000 m steeple-chase (Saif Saaeed Shaheen, 2004), 100m et 200 m (Usain Bolt, 2009), 400 m haies (Karsten Warholm, 2021), et saut à la perche (Mondo Duplantis, 2022).

PUMA se rend à Eugene avec des versions améliorées de ses célèbres chaussures evoSPEED NITRO, les rendant encore plus légères et plus compétitives. Pour le hurdler norvégien et détenteur du record du monde Karsten Warholm, PUMA a créé les chaussures de haies ultimes, les evoSPEED Naio NITRO.

Il existe également des versions améliorées des PUMA evoSPEED Nitro Elite, qui ont remporté la médaille d'or, et plusieurs nouveaux produits pour les coureurs de fond. Les crampons evoSPEED Distance Nitro Elite+ 2 comportent une mousse NITRO exclusive de PUMA et une PWRPLATE pour un retour d'énergie exceptionnel et est destiné aux épreuves allant du 800 m au 10 000 m.

Les athlètes de course sur route de PUMA peuvent choisir entre les DEVIATE NITRO ELITE 2, encore plus légères que ses prédécesseurs et dotées d'une nouvelle forme, ou les FAST-R NITRO Elite, au design futuriste et agressif, qui comportent la technologie NITRO Elite et une PWRPLATE pour assurer une course efficace.

Veuillez trouver l'enregistrement de la conférence de presse ici :

https://fastcat.puma.com/transfer/8b96a0c2becc39ed60b21a7fbc3d39de23838a3014593de43db5b4054e07419f

PUMA

PUMA est l'une des principales marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait sans relâche progresser le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des designers et des marques de renom pour introduire des influences sportives dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

