OPSENS ANNONCE LES RESULTATS FINANCIERS DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022 AVEC DES REVENUS TRIMESTRIELS RECORDS

Une conférence téléphonique sur les résultats se tiendra aujourd'hui à 11 heures a.m.

QUEBEC CITY, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre terminé le 31 mai 2022.

Faits saillants du troisième trimestre

Chiffre d'affaires consolidé record de 10,1 M$ au troisième trimestre de 2022, comparativement à 9,2 M$ au troisième trimestre de 2021 ;

Ventes records dans les maladies des artères coronaires à 6,6 M$ au troisième trimestre de 2022, comparativement à 6,2 M$ au troisième trimestre de 2021;

Ventes records dans les produits médicaux optiques, menées par la récente prolongation de quatre ans de notre accord avec Abiomed.

Réception de l'approbation de Santé Canada pour le SavvyWiretm ("SavvyWire"), le nouveau fil guide d'OpSens pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique, ou TAVI ;

Premières utilisations commerciales du SavvyWire pour des procédures TAVI au Canada ;

Publication par le Dr Rodés-Cabau de données cliniques dans EuroIntervention Journal ;

Publication par le Dr Philippe Genereux de données cliniques dans le JSCAI ; et

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 28 M$ au 31 mai 2022.

Commentaire de la direction

"Je suis heureux de la performance financière du troisième trimestre, alors que nous avons atteint des revenus records de plus de 10 M$ et franchi des étapes importantes avec le SavvyWire telles que l'approbation par Santé Canada ainsi que les premières ventes et procédures dans le cadre du lancement commercial contrôlé au Canada," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens.

"Nous continuons à faire des progrès significatifs dans nos sites de lancement initiaux qui soutiendront la commercialisation à grande échelle du SavvyWire au Canada. Au cours du troisième trimestre, le Dr Josep Rodés-Cabau et le Dr Réda Ibrahim ont réalisé avec succès les premières procédures commerciales TAVI avec le SavvyWire au Canada. Les équipes médicales des deux hôpitaux ont été très enthousiastes quant aux résultats opérationnels et à son flux de travail. Nous sommes maintenant à étendre nos efforts de commercialisation au Canada. Pendant que nos demandes d'autorisation auprès de la FDA des États-Unis et pour le marquage CE en Europe sont en cours d'examen et que nous travaillons à sécuriser l'autorisation auprès de ces organismes réglementaires, nous investissons dans les préparatifs commerciaux pour assurer le succès du lancement du produit," a conclu M. Laflamme.

Résultats financiers - Troisième trimestre terminé le 31 mai 2022

Le chiffre d'affaires total a atteint 10,1 M$ au troisième trimestre de 2022, comparativement à 9.2 M$ pour la même période l'année précédente une augmentation de 9 % sur le troisième trimestre de 2021, l'ancien record. Il s'agit du premier trimestre dépassant les 10 M$ pour OpSens.

Les ventes de produits pour la maladie des artères coronaires, la réserve de débit fractionnaire (Fractional Flow Reserve ou FFR) et le ratio de pression diastolique (dPR) se sont élevées à 6.6 M$ au troisième trimestre de 2022, comparativement à 6,2 M$ à la même période en 2021, une augmentation de 6 % sur le troisième trimestre de 2021, le précédent record.

Les ventes de produits médicaux optiques, y compris l'entente d'approvisionnement pour Abiomed, se sont élevées à 2,6 M$ au troisième trimestre de 2022, contre 2,3 M$ au troisième trimestre de 2021.

Les ventes industrielles se sont élevées à 0,9 M$ au troisième trimestre de 2022, par rapport à 0,7 M$ au troisième trimestre 2021.

La marge brute a diminué à 51 % au troisième trimestre de 2022 par rapport au 59 % du troisième trimestre de 2021 étant donné la fin de la production de l'OptoWire 2, les enjeux reliés à la chaîne d'approvisionnement qui affectent les coûts de production et l'augmentation de la pondération des ventes par distributeurs par rapport aux ventes effectuées directement.

Les dépenses d'exploitation se sont élevées à 7,8 M$ au troisième trimestre de l'exercice 2022, une augmentation de 2,2 M$ comparativement aux 5,6 M$ du troisième trimestre de 2021. L'augmentation des dépenses d'exploitation est surtout attribuable à une hausse des effectifs dans les domaines de la recherche et du développement, des ventes et de la commercialisation et de l'administration.

La perte nette était de 2,9 M$ au troisième trimestre de 2022 comparativement à 0,6 M$ au troisième trimestre de 2021.

OpSens avait une position de trésorerie de 28 M$ au 31 mai 2022 (38,6 M$ au 31 août 2021).

Tableau A



(En milliers de dollars canadiens, sauf pour

l'information par action et % de marge brute) Période de trois

mois terminée le 31 mai 2022 Période de trois

mois terminée le 31 mai 2021 Période de neuf

mois terminée le 31 mai 2022 Période de neuf

mois terminée le 31 mai 2021 $ $ $ $ Produits







Ventes







Médical 9 170 8 501 23 478 23 651 Industriel 874 713 2 596 2 692

10 044 9 214 26 074 26 343 Autre 32 19 197 56

10 076 9 233 26 271 26 399 Coût des ventes 4 938 3 809 12 846 11 734 Marge brute 5 138 5 424 13 425 14 665 Marge brute (%) 51 % 59 % 51 % 56 % Frais d'exploitation







Administration 1 886 1 722 5 950 4 679 Ventes et commercialisation 3 639 2 316 8 237 5 458 Recherche et développement 2 322 1 590 6 114 4 170

7 847 5 628 20 301 14 307









Autres produits - (121) - (721) Charges financières 75 144 311 496 Perte sur conversion de devises 63 327 120 484









Résultat net avant impôts sur le résultat (2 847) (554) (7 307) 99 Impôt exigible sur le résultat 9 16 43 35









Résultat net (2 856) (570) (7 350) 64









Résultat net de base et dilué par action (0,03) (0,01) (0,07) 0,00

Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ

(en milliers de dollars canadiens) Au 31 mai 2022

Au 31 août 2021 $ $







Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 030

38 563 Clients et autres débiteurs 5 267

4 135 Stocks 5 624

6 115 Total des actifs à court terme 41 035

49 783 Immobilisations corporelles 2 517

2 731 Immobilisations incorporelles 1 809

1 677 Actifs au titre de droits d'utilisation 5 197

4 322 Actif total 50 558

58 513







Passifs à court terme 6 993

7 395 Dette à long terme 775

4 595 Obligations locatives 5 146

4 193 Passif total 12 914

16 183 Capitaux propres 37 644

42 330

Conférence téléphonique aujourd'hui

Louis Laflamme, président et chef de la direction, et Robin Villeneuve, chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du trimestre à 11h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 14 juillet 2022.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-833-756-0865 ou le 1-412-317-5754, ou peuvent l'écouter en direct sur Internet, via la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/ ou au https://app.webinar.net/y85X9w0qkGv.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/.

Prenez note que la conférence se tient en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

