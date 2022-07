Loterie - Plusieurs nouveaux millionnaires au Québec en 2022





MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les Québécois ont eu la main heureuse à la loterie au cours de la première moitié de 2022. En effet, 62 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été remportés dans la province depuis le début de l'année.

« L'année 2021 a été la plus généreuse de l'histoire de Loto-Québec, qui a remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots, dont 145 étaient de 1 000 000 $ ou plus. La chance s'est poursuivie durant la première moitié de 2022 : déjà 62 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été gagnés dans la province! » mentionne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Jusqu'à maintenant, depuis le 1er janvier :

62 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été remportés au Québec;

11 chanceux ont mis la main sur une rente à vie ou un montant forfaitaire grâce aux loteries Gagnant à vie et Grande Vie;

9 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été remportés avec des billets achetés en ligne sur lotoquebec.com ou via l'application mobile Loteries;

171 chèques de 100 000 $ ou plus, ainsi que 654 chèques de 25 000 $ ou plus, ont été remis à des Québécois.

Les cinq plus gros lots de 2022

70 027 052 $ au Lotto Max en juin : Marcel, un résident de la Montérégie 7 102 956 $ au Lotto 6/49 en janvier : Hubert, un résident du Centre-du-Québec 5 000 000 $ à Célébration 2022 en janvier : Jean-François, un résident du Centre-du-Québec 3 841 273 $ au Lotto 6/49 en juin : Francis, un résident de la Capitale-Nationale 3 000 000 $ à 3 000 000 $ prestige : Léonie, une résidente de Lanaudière

