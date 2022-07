La tech à forte croissance VGW collabore avec Featurespace





La société technologique à croissance rapide VGW entre en partenariat avec Featurespace pour intégrer une solution antifraude de premier plan à sa plateforme. Featurespace déploiera l'ARICtm Risk Hub en tant que logiciel-service (SaaS) nuagique dans VGW, un chef de file de la création de jeux sociaux en ligne basé en Australie.

Cette annonce fait directement suite à celle de la conformité SOC 2 Type 2 de Featurespace, qui signifie que la société répond à cinq principes de service éprouvé pour une gestion sécurisée des données client: sécurité, disponibilité, traitement de l'intégrité, confidentialité et vie privée.

"Nous comprenons l'importance de proposer des jeux et du contenu faisant appel à l'imagination de nos clients, tout en bâtissant une réputation de confiance et de sécurité. C'est pour cela que ce partenariat avec Featurespace est si important", déclare John Osborn, responsable de l'exploitation chez VGW.

"Nous avons mis au point et breveté une plateforme de divertissement novatrice, qui accorde la priorité à la sécurité. C'est précisément là qu'ARICtm Risk Hub de Featurespace entre en scène, en nous permettant de protéger nos joueurs grâce à la meilleure solution nuagique antifraude."

Le partenariat donne à VGW un accès aux dernières fonctionnalités et solutions Featurespace via l'ARICtm Risk Hub déployé en nuage.

"VGW s'est tourné vers nous en tant qu'experts de la prévention du crime financier, étant donné qu'ils se forgent rapidement une réputation d'excellence dans le monde des jeux sociaux en ligne, tout en maintenant une attention permanente sur la confiance et la sécurité", déclare James MacDonald Turner, VP commercial pour l'APAC chez Featurespace.

"Il était important pour eux de disposer d'une solution SaaS nuagique qui soit entièrement conforme et libère des ressources, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur objectif premier: fournir l'expérience de divertissement ultime à leurs clients."

Le partenariat VGW constitue un nouveau point d'ancrage pour Featurespace en Australie. Il y a moins d'un an, le programme souverain de paiements par débit d'Australie, eftpos, a fait confiance à Featurespace pour la construction sur mesure d'un moteur de détection des fraudes optimisé par l'IA et l'apprentissage machine. La fintech Shaype, anciennement Hay as a Service, un des premiers services financiers natifs du nuage en Australie, a quant à elle sélectionné l'ARICtm Risk Hub de Featurespace pour détecter et prévenir la fraude et le blanchiment d'argent sur sa solution mobile.

À propos de Featurespace

Featurespacetm est le leader mondial de la prévention de la criminalité financière d'entreprise pour les fraudes et la lutte contre le blanchiment d'argent. Featurespace a inventé les solutions Adaptive Behavioral Analytics et Automated Deep Behavioral Networks, toutes deux disponibles via l'ARICtm Risk Hub, une plateforme d'apprentissage machine en temps réel qui note le risque des événements afin de prévenir les fraudes et la criminalité financière.

ARICtm Risk Hub reçoit la confiance de plus de 70 institutions financières mondiales pour prévenir les nouvelles attaques frauduleuses et identifier toute activité suspecte en temps réel. Parmi ses clients annoncés publiquement figurent HSBC, TSYS, Worldpay, NatWest Group, Contis, Danske Bank, ClearBank, AK Bank et Permanent TSB.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 04:30 et diffusé par :