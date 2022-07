Xilis annonce une extension de série A, portant le cycle de financement total à plus de 89 millions USD





Xilis, Inc., société biotechnologique pionnière qui développe la technologie MicroOrganoSpheretm (MOStm) afin d'orienter les thérapies de précision pour les patients atteints d'un cancer, et d'accélérer la découverte et le développement de médicaments, a finalisé une extension de plus de 19 millions USD de son cycle de financement de série A, portant le montant total levé à plus de 89 millions USD. Le nouvel investisseur FPV Ventures a dirigé l'extension, avec la participation d'un autre nouvel investisseur, Alexandria Venture Investments, et des investisseurs existants EQT Life Sciences, Mubadala Capital Management, Pear Ventures, GV (anciennement Google Ventures), le Duke Angel Network, Catalio Capital Management, Two Sigma Ventures, Felicis Ventures, Alix Ventures, ainsi que d'autres partenaires stratégiques.

« Malgré des conditions de marché sans précédent dans le secteur biotechnologique, nous avons obtenu cette extension à une valorisation à la hausse, de la part de plusieurs des investisseurs mondiaux les plus réputés. Nos investisseurs sont fortement encouragés par les progrès que nous avons accomplis dans l'élaboration de programmes de diagnostic qui prédisent la réponse des patients, ainsi que dans l'obtention d'une dynamique significative dans la découverte et le développement de médicaments en partenariat », a déclaré Xiling Shen, PhD, fondateur et président-directeur général de Xilis. « Notre technologie MOS est l'unique plateforme de découverte de modèles de médicaments dérivés du patient, de bout en bout et à haut rendement, qui permet d'identifier des candidats-médicaments offrant une probabilité élevée de succès clinique. »

La société utilisera ce financement de série A pour faire progresser sa plateforme MOS exclusive. Cette technologie MOS innovante est le premier modèle dérivé du patient véritablement évolutif, qui récapitule le microenvironnement tumoral et les interactions immunitaires nécessaires à la découverte de médicaments de nouvelle génération dans les domaines de l'immuno-oncologie et de la thérapie cellulaire. En outre, la plateforme MOS peut être utilisée en milieu clinique pour aider les cliniciens à prendre des décisions de traitement en oncologie de précision, en identifiant les traitements qui conduisent à la meilleure réponse pour chaque patient.

« Xilis a progressé et réalisé des percées scientifiques significatives, qui transformeront la manière dont les médicaments contre le cancer sont découverts, ainsi que la manière dont les patients sont sélectionnés pour atteindre la réponse optimale, concrétisant ainsi l'objectif de l'oncologie de précision personnalisée », a déclaré Wesley Chan, cofondateur et associé directeur de FPV Ventures. « Grâce au soutien d'un consortium d'investisseurs de classe mondiale, Xilis entend poursuivre ses efforts dans le domaine des diagnostics cliniques, et accélérer la croissance de l'entreprise en étendant sa technologie MOS à la R&D biopharmaceutique ainsi qu'au développement de médicaments. »

La société a récemment annoncé sa participation au Consortium Oncode-PACT basé aux Pays-Bas, afin d'accélérer le développement de médicaments contre le cancer, et sa publication a été sélectionnée en tant qu'article/récit de couverture dans l'édition du mois de juin de la revue Cell Stem Cell, qui présente sa technologie MOS et son application dans le cadre de l'oncologie de précision.

« La technologie MOS innovante de Xilis peut libérer le plein potentiel des microtumeurs dérivées du patient, en accélérant leur utilisation à la fois en clinique, et dans le cadre de la découverte et du développement de médicaments », a déclaré John de Koning, associé chez EQT Life Sciences. « Les patients bénéficieront grandement des décisions de traitement en oncologie de précision de Xilis, d'une part en évitant de perdre du temps avec des cycles de traitement inefficaces, d'autre part, en recevant à la place des thérapies qui offrent le plus fort potentiel de réussite, de manière rapide et efficace. »

À propos de Xilis

Basée à Durham, en Caroline du Nord, Xilis, Inc. est une société biotechnologique qui développe une plateforme d'oncologie de précision, orientant les décisions de traitement pour les oncologues, afin d'améliorer les résultats des patients atteints d'un cancer, et de permettre la découverte et le développement de médicaments, avec les sociétés pharmaceutiques. La technologie exclusive MicroOrganoSpheretm (MOS) de Xilis se compose de tumeurs miniatures de patients, qui capturent le microenvironnement complet et l'hétérogénéité, fournissant ainsi une solution automatisée et évolutive. En utilisant MOS et des algorithmes alimentés par l'IA, Xilis élabore un Xilis Response Scoretm pour la clinique, grâce auquel les oncologues peuvent prendre des décisions de traitement éclairées et opportunes. En outre, la technologie MOS accélère la découverte et le développement clinique de nouveaux candidats-médicaments.

Pour en savoir plus sur Xilis, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse Xilis.com, ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de FPV

FPV est un nouveau fonds de 450 millions USD, qui entend financer et servir les fondateurs d'entreprise animés par une mission, tout au long de leur parcours. Créé par Wesley Chan (fondateur de Google Analytics et Google Voice), et Pegah Ebrahimi (ancien directeur d'exploitation de Morgan Stanley Tech Banking et directeur d'exploitation de Cisco Collaboration), le cabinet a financé plusieurs startups célèbres à fort impact, parmi lesquelles Canva, Flexport, Guild Education, Xilis, et Manifold Bio.

À propos d'EQT Life Sciences

EQT Life Sciences a été créé en 2022 à l'issue de l'intégration de LSP, société européenne de capital-risque en sciences de la vie de premier plan, dans la plateforme EQT. LSP a levé plus de 3,0 milliards EUR (3,5 milliards USD) et soutenu la croissance de plus de 150 entreprises depuis ses premiers investissements il y a 30 ans. Grâce à une équipe dédiée, composée de professionnels hautement expérimentés dans le domaine de l'investissement et qualifiés dans les secteurs de la médecine, des sciences, de l'entreprise et de la finance, EQT Life Sciences soutient les investisseurs les plus brillants, qui présentent des idées susceptibles de véritablement faire une différence pour les patients.

L'équipe combine connaissances sectorielles approfondies, compétences analytiques et expérience dans le domaine de l'investissement, pour fournir la valeur ajoutée que recherchent les inventeurs. Le vaste réseau dans les domaines des sciences de la vie et de la santé d'EQT Life Sciences est hautement complémentaire avec la franchise mondiale du secteur de la santé d'EQT, et fait d'EQT un investisseur encore plus performant et innovant dans le secteur de la santé. Pour savoir plus : www.eqtgroup.com/lifesciences

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juillet 2022 à 03:25 et diffusé par :