Moove conclut un financement de 300 millions de rands avec Absa





Moove, la première Fintech de mobilité au monde, a obtenu un financement de 300 millions de rands (20 millions de dollars américains) de la part d' Absa Corporate and Investment Banking (CIB), portant son financement total à ce jour à plus de 200 millions de dollars depuis son lancement en 2020. Le dernier financement de la startup sera utilisé pour ses activités en Afrique du Sud afin de renforcer son offre élargie de financement de véhicules pour de nouveaux clients.

Lancé en 2020 par Ladi Delano et Jide Odunsi, Moove démocratise la possession de véhicules dans toute l'Afrique en permettant aux entrepreneurs de la mobilité d'accéder à un financement basé sur les revenus sur des marchés où l'accès au crédit est faible. Grâce à sa technologie alternative d'évaluation du crédit, Moove offre à ses clients un financement pour l'achat de véhicules neufs calculé sur un pourcentage de leurs revenus hebdomadaires. Ayant connu une demande massive et une croissance exponentielle sur ses six marchés d'Afrique subsaharienne, les véhicules financés par Moove ont effectué plus de 5 millions de voyages à ce jour.

L'espace mobilité en Afrique est très fragmenté et informel, et le secteur représente une belle ouverture sur un continent où sévit un chômage élevé. Selon le Statistics South Africa1, plus d'un tiers des Sud-Africains se sont inscrits au chômage au cours du premier trimestre 2022, avec un chiffre record de 35,3 % au quatrième trimestre 2021. Moove continuera à faire évoluer son modèle de financement de véhicules basé sur les revenus en Afrique du Sud, créant ainsi davantage d'emplois pour que les entrepreneurs de la mobilité puissent gagner leur vie et posséder leur véhicule.

Le CEO et cofondateur de Moove, Ladi Delano, déclare : « Chez Moove, nous sommes fiers d'être une entreprise dont la mission consiste à donner à ses clients la possibilité d'accéder à la détention d'actifs grâce à une source d'emploi durable. À Absa, nous sommes très heureux de disposer de ce financement qui nous permettra de favoriser davantage d'Africains en quête de la prospérité économique ».

« Depuis des décennies, ils ont transformé les moyens de subsistance de millions de personnes grâce à l'accès aux services financiers, ce qui fait d'eux un partenaire idéal pour que Moove aborde également cette mission en Afrique du Sud. Grâce à ce nouveau financement, nous sommes solidement positionnés pour dégager de nouvelles opportunités auprès des entrepreneurs de la mobilité dans toute l'Afrique du Sud, en les aidant à générer des revenus et, finalement, à faire progresser l'économie ».

Bien que l'Afrique soit le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde, elle affiche le taux de motorisation par habitant le plus faible, et plus d'un milliard d'Africains n'ont qu'un accès limité ou inexistant au financement de véhicules. Moove fait partie d'une nouvelle génération de Fintechs d'origine africaine qui ont pris la tête du secteur des « Fintechs de la mobilité ». Cet espace mettant en lumière les besoins non satisfaits répond au problème aigu du financement des véhicules sur le continent et permet aux entrepreneurs de la mobilité de devenir plus productifs et de réussir.

Morne Visagie, responsable des financements structurés d'actifs chez Absa CIB déclare : « Nous sommes très heureux de conclure cette transaction complexe avec Moove, qui nous a fait vivre un parcours passionnant pendant 18 mois. Cette transaction permet aux personnes non bancarisées d'accéder au financement, de profiter des avantages des efforts déployés et de construire un avenir meilleur de manière durable.

Moove est le plus grand partenaire d' Uber pour la fourniture de véhicules de flotte dans la région EMEA et a conclu des partenariats avec plusieurs autres marchés de la mobilité, notamment Glovo, Swvl, Sendy, et Kobo360 dans tout les secteurs du VTC, du camionnage et de la logistique, de la livraison du dernier kilomètre et du transport en commun. Depuis son lancement initial en 2020, Moove s'est rapidement étendu à 13 villes sur trois continents.

Pour en savoir plus sur Moove et sa mission visant à démocratiser la possession de véhicules dans le monde entier, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante : https://www.moove.io/

À propos de Moove :

Moove est une startup mondiale d'origine africaine et la première Fintech de la mobilité au monde, qui fournit un financement de véhicules basé sur les revenus et des services financiers aux entrepreneurs de la mobilité.

En intégrant sa technologie alternative d'évaluation du crédit aux plateformes de covoiturage, de logistique électronique et de livraison instantanée, Moove utilise des analyses exclusives en matière de performances et de revenus pour ensuite accorder des prêts aux conducteurs qui étaient auparavant exclus des services financiers.

Soutenu par certains des principaux investisseurs mondiaux, Moove a levé plus de 200 millions de dollars à ce jour, s'est étendu à 13 marchés sur 3 continents et ses clients ont effectué plus de 5 millions de trajets dans des véhicules financés par Moove.

En s'engageant à ce qu'au moins 60 % de sa flotte soit composée de véhicules hybrides et électriques et à ce que 50 % de ses clients soient des femmes, Moove est une entreprise guidée par sa mission et qui donne à l'impact une place prépondérante dans sa croissance.

1 www.statssa.gov.za

