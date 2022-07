Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 13 Juillet 2022

Mercredi 13/07/2022 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $ 13, 18, 19, 21, 35 & 40. No comp 29. Lot garanti de LOTTO 6/4926392877-03 ONTARIO 492, 3, 19, 21, 29 & 49. No comp. 23. POKER LOTTO Main gagnante: 3-D, A-C, 4-C, 9-D, 7-H. Légende:...

Une toute récente étude de quelque 2000 répondants, menée par Léger Marketing en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, indique clairement que les Québécois sont non seulement ouverts à mieux connaître les cultures autochtones du Québec,...

La COVID-19 a eu un impact considérable sur le secteur du tourisme au Canada, les restrictions en matière de voyages au pays et à l'étranger ayant réduit le nombre de visites des attractions. Le gouvernement du Canada a créé le Fonds d'aide au...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada pour soutenir des festivals et des événements...