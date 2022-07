Ferring annonce l'introduction d'un ensemble novateur et inclusif de prestations d'aide à la fondation d'une famille à l'intention de tous ses employés à travers le monde





Ferring Pharmaceuticals s'engage en faveur de la fondation des familles de tous types et de toutes tailles. Dans le cadre de cet engagement, Ferring a annoncé l'introduction de nouvelles prestations globales d'aide à la fondation d'une famille, dont bénéficieront tous ses employés. Son modèle de soutien holistique à trois niveaux englobe des allocations d'aide à la fondation d'une famille, un standard minimum novateur de 26 semaines de congé parental payé à taux plein pour les parents qu'ils donnent naissance ou non - sous réserve du respect des lois locales - ainsi qu'une attention et un soutien renforcés au travail.

Cet ensemble complet de prestations prend la mesure des difficultés liées à la fondation d'une famille et vise à permettre différentes options de fondation de famille, en supprimant les barrières financières et en donnant accès à des soins de qualité. Une assistance financière illimitée est fournie dans l'éventail des services proposés par ses prestataires.

Les prestations fournies par Ferring assureront l'égalité d'opportunité de devenir parent, indépendamment des besoins médicaux de chacun, des circonstances personnelles et de la structure familiale. Cela passe par la fourniture du soutien financier requis pour accéder aux traitements, à l'adoption, à la congélation d'ovules, au conseil et à tous les services liés, sous réserve du respect des lois locales. En outre, pour assurer aux employés de se sentir soutenus tout au long de leur parcours pour fonder une famille, des congés payés sont proposés pour les traitements de fertilité et les procédures d'adoption.

Sur le modèle des prestations d'aide à la fondation d'une famille offertes de longue date à ses employés basés aux États-Unis via son prestataire Progyny, Ferring a désormais mandaté la société Carrot Fertility pour soutenir ses employés dans le reste du monde.

L'infertilité est un problème médical conséquent. On estime qu'elle touche 1 couple hétérosexuel sur 6 à travers le monde.1,2 Les études ont prouvé l'importance des effets négatifs de l'infertilité et révèlent un écart significatif observé entre le nombre de personnes souffrant de problèmes psychologiques liés à l'infertilité et le nombre de ceux qui demandent de l'aide pour aborder ces problèmes de santé mentale .3 En appui au soutien matériel fourni par les nouvelles prestations, il est mis en place un soutien au bien-être émotionnel des employés. Celui-ci comprend par exemple quatre semaines de congés payés en cas de fausse-couche et des services de conseil offerts à tout le personnel dès le début de leur parcours vers la fertilité.

« Chez Ferring, nous nous engageons à défendre le droit de tous à fonder une famille, qui que vous soyez, où que vous viviez et qui que vous aimiez. Nos nouvelles prestations d'aide à la fondation d'une famille sont l'assurance d'un standard de soutien mondial, indépendamment de la localisation, de la fonction et des circonstances familiales. Il ne fait aucune supposition en termes de genre, d'orientation sexuelle ou du statut de la relation, ni en ce qui concerne les rôles ou responsabilités parentales vis à vis de l'enfant », explique Christelle Beneteau, Membre du comité de direction et Directrice des Ressources humaines chez Ferring Pharmaceuticals.

Christelle ajoute : « Nous visons à donner l'exemple en devenant un employeur attentif aux questions de la fertilité et de la famille, et je suis extrêmement fière de ce package de prestations de pointe, complet et inclusif. Nos employés contribuent tous collectivement à l'accomplissement de la mission que nous nous sommes fixée d'aider les gens à fonder une famille et d'améliorer leur qualité de vie. Nous avons la volonté de tout mettre en oeuvre pour les aider dans leur parcours vers la fondation de leur propre famille, en supprimant les obstacles et en fournissant un environnement qui permette à chacun de se concentrer sur sa famille lors de ces étapes primordiales. »

En tant qu'entreprise de santé mondiale leader en médecine de la reproduction et de la santé maternelle, Ferring vise à déployer plus avant son engagement #ProjectFamily, en créant un environnement de travail favorable à la fertilité et à la famille, en sensibilisant aux expériences diverses liées à la fondation d'une famille et en promouvant soutien, respect et compréhension dans tous ses sites à travers le monde. A travers la formation, des événements de sensibilisation et un dialogue ouvert, Ferring veut garantir que ses nouvelles prestations d'aide à la fondation d'une famille vont au-delà d'une assistance financière ou d'une politique de congés, pour créer un environnement de travail de pointe en termes de soutien à la fertilité et à la famille.

A propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui s'engage à améliorer la qualité de vie de chacun et à lui permettre de fonder une famille. Basé à Saint-Prex, en Suisse, Ferring est un leader dans les domaines de la médecine de la reproduction et de la santé maternelle ainsi que dans les spécialités de la gastroentérologie et de l'urologie. Ferring développe, depuis plus de 50 ans, des traitements pour les mères et leurs enfants et possède un vaste portefeuille de produits, allant de la conception à la naissance. Fondé en 1950, l'entreprise privée Ferring emploie aujourd'hui quelque 6'000 personnes à travers le monde, possède des filiales opérant dans près de 50 pays et commercialise ses produits dans 110 pays.

Note : La disponibilité d'un soutien financier et l'accès à certaines prestations sont soumis au respect des lois locales.

