Esri propose une formation gratuite en ligne autour de ses logiciels géospatiaux destinés aux projets d'AIC

Une forte demande s'observe dernièrement autour de l'investissement dans les projets d'architecture, d'ingénierie et de construction (AIC) présentant une meilleure durabilité, au niveau national, régional et local. Afin de permettre aux professionnels qui opèrent dans ces secteurs d'atteindre leurs objectifs, Esri, leader mondial en technologie de localisation intelligente, propose une formation gratuite en ligne, d'une durée de quatre semaines, autour de ses flux de travail GIS, CAD et de modélisation d'informations de bâtiment (BIM).

« La compréhension du contexte géographique d'un projet permet aux architectes et aux planificateurs d'optimiser la conception en fonction de la topographie du site, ainsi que des caractéristiques naturelles et bâties à proximité », a déclaré Rafael Lucero, responsable de la pratique AIC et SIG intérieur chez Esri. « Le coût lié aux changements de conception effectués après la commande de matériaux ou le début de la construction est significatif. »

Les architectes en activité ou en devenir, les paysagistes, les ingénieurs civils, les planificateurs, les professionnels du bâtiment, les professionnels SIG, et autres acteurs qui travaillent sur des projets de construction et d'infrastructure privés ou publics trouveront cette formation particulièrement utile, mais quiconque aime explorer les thèmes liés à la technologie SIG est également le bienvenu.

Disponible à partir du 14 septembre, « Transform AEC Projects with GIS and BIM », une formation en ligne ouverte à tous (MOOC), est une introduction complète aux tout derniers flux de travail basés sur la technologie ArcGIS, qui contribuent à réduire les coûts, harmoniser les flux de travail et améliorer la durabilité tout au long du cycle de vie d'un projet. Disponibles sur Esri Academy (esri.com/training), de nouveaux contenus seront publiés chaque mercredi avant 03h00. (HP). Cette formation, que chacun peut suivre à son propre rythme, inclut également un accès complet aux logiciels ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst et ArcGIS Drone2Map, et à des présentations vidéo par les experts d'Esri, à des forums de discussion, et à des exercices pratiques sur logiciels.

La formation «Transform AEC Projects with GIS and BIM est ouverte à tous ceux qui souhaitent apprendre à travers le monde. Pour suivre la formation, il suffit de disposer d'un compte ArcGIS, gratuit et facile à créer sur accounts.esri. Un certification d'achèvement sera remis à tous les participants qui termineront la formation.

Pour en savoir plus sur la formation et pour vous inscrire, rendez-vous sur go.esri.com/aec-mooc-2022.

