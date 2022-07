DroneUp recrute un nouveau responsable de l'innovation dans l'espace aérien européen





Sebastian Babiarz, expert de l'industrie des drones commerciaux et de l'UTM, dirigera DroneUp en matière de technologie, de réglementation et de sécurité en Europe

VIRGINIA BEACH, Va., 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- DroneUp, LLC , une plateforme de livraison par drone autonome et un fournisseur de services par drone de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sebastian (Seb) Babiarz en tant que responsable de l'innovation de l'espace aérien européen basé en Pologne. Seb apporte 20 ans d'expérience dans le domaine des drones et des télécommunications à travers l'Europe à l'un des fournisseurs de services de drones qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. Seb était récemment directeur de l'exploitation chez Dronehub, le fournisseur de drones en boîte pour la surveillance et la collecte de données automatisées. Avant cela, il était responsable du développement commercial stratégique chez AirMap, que DroneUp a acquis en décembre 2021. Seb a également occupé le poste de responsable de l'activité drone AMS chez Nokia, où il a créé et développé des opportunités commerciales pour les services de drone destinés aux réseaux mobiles à l'échelle mondiale.

DroneUp s'est concentré sur l'apport de services commerciaux de livraison et d'inspection par drone sûrs et fiables à travers les États-Unis et se tourne désormais vers l'Europe comme prochaine phase de croissance et d'opportunité. Avec un appétit élevé pour les services de drones, le marché européen est mûr pour le développement et l'avancement des services de drones commerciaux pour servir les résidents et les entreprises. Actuellement, l'Europe se concentre sur la réglementation des drones commerciaux, tandis que sur le marché nord-américain, l'accent est mis sur le développement des opérations. DroneUp, grâce à sa récente expansion avec Walmart , a mené cette charge aux États-Unis en fournissant des livraisons à 4 millions de foyers américains, tout en jouant un rôle important dans le comité de réglementation de l'aviation de la FAA, Beyond Visual Line of Site (BVLOS) .

« DroneUp a accompli des résultats formidables au cours des dernières années, et je ne pourrais pas être plus excité de rejoindre l'organisation alors qu'elle cherche à apporter plus d'exposition et de validité aux services de drones commerciaux à travers l'Europe », a déclaré Seb Babiarz. « DroneUp a prouvé son savoir-faire et sa capacité à s'attaquer au travail qui doit être fait lorsqu'il s'agit de services de drones commerciaux locaux. Avec son récent succès et sa croissance grâce à son partenariat avec Walmart, je suis impatient d'aider DroneUp à prouver que la livraison et les services par drone sont possibles à grande échelle. L'attention portée par DroneUp à la sécurité, à la technologie et à la préparation de ses équipes de vol m'a séduit. J'ai hâte d'apporter ces opérations au marché européen qui s'est concentré sur ses besoins réglementaires. »

Suite à l'acquisition d'AirMap, DroneUp s'est engagé à réunir les leaders mondiaux de la technologie des drones commerciaux. L'expérience de Seb avec AirMap permettra à DroneUp de continuer à faire avancer sa mission avec le service numéro un de gestion du trafic aérien sans pilote (UTM) sur le marché européen. Grâce à son récent succès et à son expansion avec Walmart et d'autres, DroneUp est maintenant prêt à proposer une offre complète sur le marché européen.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée que Seb rejoigne notre équipe », a déclaré Andy Thurling, vice-président de l'innovation de l'espace aérien chez DroneUp. « Seb apporte non seulement deux décennies d'expérience à notre équipe, mais aussi une véritable passion pour aligner les bons produits, technologies et systèmes afin de répondre à ce que nos clients demandent aujourd'hui. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous étendons notre portée et notre capacité sur le marché européen. »

« DroneUp dispose d'un solide dossier commercial aux États-Unis grâce à son travail avec Walmart, et je suis impatient de contribuer à apporter ces capacités aux organisations européennes prochainement », a ajouté Babiarz.

À propos de DroneUp

DroneUp est une entreprise technologique américaine qui combine des solutions d'espace aérien, des applications logicielles, des plateformes d'analyse et une équipe de confiance composée de leaders du secteur pour aider les entreprises à fonctionner à grande échelle grâce à l'innovation des drones.

En 2021, DroneUp a reçu un investissement important de la part du détaillant n°1 dans le monde, Walmart, Inc. DroneUp a été fondée en 2016 et son siège social est situé à Virginia Beach, en Virginie.

Pour plus d'informations : https://www.droneup.com.

