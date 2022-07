Casio sortira les nouvelles montres EDIFICE dans un boîtier comportant un motif de suspension de voiture de course





Boîtier en résine renforcée de fibre de carbone

TOKYO, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement du dernier ajout à la gamme de montres EDIFICE basée sur le concept de marque « Vitesse et intelligence ». Les trois nouvelles montres SOSPENSIONE ECB-2000 sont présentés dans un boîtier dont le design est inspiré de la suspension d'une voiture de course de formule.

La montre SOSPENSIONE ECB-2000 est un chronographe haute performance qui exprime une vision du monde du sport automobile avec un design de boîtier unique calqué sur une suspension de voiture de course de formule. Avec un motif inspiré de la suspension à double triangle utilisée dans les voitures de course de formule avec des paires de bras fourchus supérieurs et inférieurs, les cornes qui relient les bandes au boîtier sont configurées dans un arrangement à quatre bras. Pour la première fois dans une montre EDIFICE, le boîtier est fabriqué avec de la résine renforcée de fibres de carbone légère et très durable.

La nouvelle montre est disponible en trois versions. La montre ECB-2000PB utilise une bande uréthane souple pour un ajustement extrêmement confortable au poignet, tandis que les montres ECB-2000D et ECB-2000DC présentent un attrait textural sophistiqué avec des bandes en acier inoxydable. La montre BCE-2000 incarne une vision du monde du sport automobile avec un design qui évoque l'image forte d'une voiture de course de formule.

La montre ECB-2000 utilise le système de recharge Tough Solar, qui convertit la lumière des lampes fluorescentes et d'autres sources pour alimenter la montre, ainsi que les fonctions Mobile Link utilisables par appairage via Bluetooth® avec un smartphone. Utilisée avec l'application dédiée CASIO WATCHES, la montre ajuste automatiquement l'heure. L'application permet également la configuration de l'heure mondiale avec le smartphone, ainsi que le transfert et l'affichage des données de chronomètre mesurées sur la montre, qui sont toutes des fonctionnalités fournissant un soutien pour les activités de course.

Modèle Couleur de la lunette Matériau de la lunette ECB-2000PB Noir Acier au carbone/inoxydable ECB-2000D Argenté Acier inoxydable ECB-2000DC Gris Acier inoxydable

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co., Ltd. est sous licence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858334/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858321/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858320/image_2.jpg

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 21:00 et diffusé par :