Seed Health lance un programme de développement de l'intestin et du cerveau avec Axial Therapeutics afin de traduire les recherches de Caltech en innovations probiotiques pour la santé neuropsychiatrique





S'appuyant sur une décennie de recherche, le programme développera la prochaine génération de probiotiques et de produits thérapeutiques pour moduler le microbiote intestinal et cibler des domaines comme l'anxiété, la dépression et le bien-être mental.

LOS ANGELES et BOSTON, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Seed Health , une société scientifique spécialisée dans les microbiomes, et Axial Therapeutics , une société biopharmaceutique de stade clinique, ont annoncé aujourd'hui un programme de développement conjoint ciblant l'axe microbiome-intestin-cerveau pour la santé mentale, avec un potentiel d'impact sur le bien-être dans des domaines comme l'anxiété, la dépression et la réponse au stress. Le programme s'appuie sur les travaux du Dr Sarkis Mazmanian , cofondateur et membre du conseil d'administration d'Axial et membre du conseil d'administration de Seed Health, dont le laboratoire du California Institute of Technology (Caltech) a été le premier à découvrir les contributions essentielles des microbes intestinaux et des métabolites microbiens dans les troubles neuropsychiatriques. Grâce à une expertise conjointe dans les domaines de la découverte, de la validation mécaniste, de la fermentation microbienne, de la mise à l'échelle, de la recherche clinique et de la commercialisation, le programme est particulièrement bien placé pour transformer le paradigme actuel du traitement de la santé mentale.

Au cours des quinze dernières années, le microbiome intestinal est devenu l'un des régulateurs essentiels de la fonction cérébrale. Connue sous le nom d'axe intestin-cerveau (ou, plus précisément, d'axe microbiome-intestin-cerveau), cette ligne de communication bidirectionnelle affecte le système nerveux central et, en retour, l'humeur, la cognition et l'activité motrice et autonome. Le laboratoire du Dr Mazmanian a été le premier à découvrir que les signaux moléculaires des bactéries intestinales pouvaient influencer profondément le comportement anxieux. Plus récemment, une étude publiée dans Nature par le laboratoire du Dr Sarkis Mazmanian a révélé que des microbes spécifiques peuvent à eux seuls moduler l'activité neuronale dans l'hypothalamus pour réduire les niveaux de corticostérone, l'hormone du stress (connue chez l'homme sous le nom de cortisol), et réguler les comportements sociaux.

« Jusqu'à récemment, nous ne savions pas très bien comment le microbiome intestinal régulait les émotions et affectait les comportements complexes », a expliqué le Dr Mazmanian, PhD., titulaire de la chaire de microbiologie Luis et Nelly Soux à la division de biologie et de génie biologique de Caltech. « De plus en plus de recherches permettent de mieux comprendre l'axe intestin-cerveau et révèlent le potentiel des innovations microbiennes pour maintenir ou même améliorer le bien-être mental. La collaboration entre Seed Health et Axial Therapeutics permettra de traduire ces recherches révolutionnaires en nouveaux probiotiques et en médicaments vivants pour une gamme de résultats cognitifs et neuropsychiatriques. »

Le programme de développement sera supervisé par Raja Dhir, co-fondateur et co-PDG de Seed Health, et par le Dr Dirk Gevers, ancien directeur du Janssen Human Microbiome Institute de J&J, récemment nommé directeur scientifique.

« Les travaux du Dr Mazmanian et de l'équipe d'Axial nous amènent à un point d'inflexion critique dans la recherche intestin-cerveau, libérant des idées qui permettent de passer de la corrélation à la causalité », a déclaré le Dr Gevers. « Nous disposons désormais de données centrées sur l'homme qui définissent les mécanismes à médiation intestinale pouvant influencer le comportement. Dans le même temps, nous révélons la possibilité d'exploiter des souches bactériennes spécifiques pour réprimer les métabolites impliqués dans une gamme d'applications neurologiques. »

« Axial a été fondée pour aider à réaliser le potentiel de l'axe intestin-cerveau en tant que nouveau cadre pour le traitement de la santé mentale et des troubles neurologiques. Cette collaboration avec Seed Health complète notre travail existant dans les thérapies à petites molécules et élargit l'application de nos recherches et les possibilités d'impact », a déclaré Stewart Campbell, PDG d'Axial Therapeutics. « Notre expertise approfondie dans ce domaine, combinée au travail impressionnant de Seed en matière de microbiome et d'innovation produit, solidifie une force puissante dans le développement intestin-cerveau. »

« La connexion intestin-cerveau et la commercialisation qui en résulte est un domaine où l'évangélisation a largement dépassé les données. L'émergence des « psychobiotiques », par exemple, bien qu'ils ne soient souvent pas fondés sur des preuves, témoigne de la volonté et de l'espoir croissants de nouvelles interventions », a expliqué Ara Katz, co-fondatrice et co-PDG de Seed Health. « Les traitements existants ne tiennent pas compte ni ne ciblent le rôle sous-jacent du microbiome intestinal. Cette approche perturbatrice ouvre la voie à un avenir prometteur pour les millions de personnes qui souffrent de divers problèmes et troubles de la santé mentale. »

À propos de Seed Health | Seed

Seed Health est une société scientifique spécialisée dans les microbiomes, qui innove dans les probiotiques et les médicaments vivants pour avoir un impact sur la santé humaine et planétaire. Fondée pour réaliser le potentiel des microbes, notre plateforme permet de traduire la science révolutionnaire en un portefeuille englobant à la fois des applications spécifiques à une indication et des applications préventives pour la santé gastro-intestinale et digestive, la santé des femmes, les soins de la peau et de la bouche, la pédiatrie, la santé mentale, la fonction métabolique et la nutrition. Nos innovations pour les consommateurs sont commercialisées sous la marque Seed ® et ont pour mission de faire bénéficier la catégorie mondiale des probiotiques d'atouts indispensables : précision, efficacité, éducation et communication scientifique proposant une nouvelle perspective qui fait cruellement défaut. La recherche environnementale est menée via SeedLabs , qui a été fondée pour développer de nouvelles interventions bactériennes afin d'améliorer la biodiversité et de restaurer les écosystèmes touchés par l'activité humaine.

LUCA Biologics , co-fondée avec le Dr Jacques Ravel, développe des médicaments vivants ciblant le microbiome vaginal pour favoriser la santé urogénitale et reproductive.

seedhealth.com ? seed.com ? luca.bio

À propos d'Axial Therapeutics

Axial Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la découverte et le développement de thérapies à petites molécules restreintes à l'intestin pour les troubles du système nerveux central (SNC). La société tire parti de son expertise dans l'axe intestin-cerveau et de sa plateforme unique de développement de médicaments pour faire progresser de nouvelles thérapies qui ont le potentiel de transformer le paradigme du traitement des maladies neurodégénératives.

axialtx.com

À propos du Dr Sarkis Mazmanian

Le Dr Sarkis K. Mazmanian dirige les recherches sur l'impact du microbiome intestinal et sa communication avec les systèmes immunitaire et nerveux. Ses travaux portent plus particulièrement sur la manière dont cette autoroute de communication interne bidirectionnelle, connue sous le nom d'« axe intestin-cerveau », influence les maladies complexes du cerveau, comme la maladie de Parkinson, l'autisme et la maladie d'Alzheimer. Sarkis a reçu de nombreux prix, dont le prix « Genius » de la Fondation MacArthur et le prix « Best Brains in Science » du Discover Magazine. Actuellement titulaire de la chaire de microbiologie Luis et Nelly Soux à la division de biologie et de génie biologique du California Institute of Technology (Caltech), Sarkis est également membre du conseil scientifique de Seed Health, fondateur de trois sociétés de biotechnologie et fier mentor d'un nombre incalculable d'étudiants et de boursiers postdoctoraux qui ont poursuivi avec succès des carrières indépendantes en médecine, dans l'industrie et dans le monde universitaire.

