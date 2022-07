Résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2022

QNB, la plus grande institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), a annoncé ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022. Le bénéfice net (avant l'impact de l'hyperinflation) au titre du semestre clos le 30 juin 2022 a...

La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la nomination de Mirko Bibic à son conseil d'administration. M. Bibic entrera en fonction le 1er août 2022. Il se joindra aux comités de la gouvernance et de...