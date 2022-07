Nomination de Mirko Bibic au conseil d'administration de la Banque Royale du Canada





TORONTO, le 13 juill. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la nomination de Mirko Bibic à son conseil d'administration. M. Bibic entrera en fonction le 1er août 2022. Il se joindra aux comités de la gouvernance et de la gestion du risque.

M. Bibic est président et chef de la direction de BCE Inc. et Bell Canada, la plus importante entreprise de communications et de médias au Canada, poste qu'il occupe depuis janvier 2020. En près de 19 ans à Bell, il a assumé des fonctions de direction de plus en plus importantes, notamment celles de chef de l'exploitation, de vice-président exécutif, développement de l'entreprise, et de chef des affaires juridiques et réglementaires.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mirko au conseil d'administration de RBC. Ce dirigeant accompli nous fera bénéficier de sa grande expérience en matière de stratégie, d'exploitation, de gouvernance et de risque dans une vaste gamme de portefeuilles commerciaux et de détail du secteur des communications, déclare Kathleen Taylor, présidente du conseil, RBC. Le leadership de Mirko témoigne d'un engagement profond à créer de la valeur pour les clients, les collectivités, les employés et les actionnaires. Sa vision stratégique et son savoir-faire viendront compléter les atouts du conseil d'administration pour guider RBC vers la réalisation de sa raison d'être et de ses priorités stratégiques ».

En plus de siéger aux conseils de BCE Inc. et de Bell Canada, M. Bibic est également membre des conseils d'administration de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. et du Conseil canadien des affaires. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill ainsi que d'un diplôme en droit de l'Université de Toronto. En 2017, M. Bibic s'est vu décerner par le National Post et ZSA Recrutement Juridique le Prix des conseillers juridiques du Canada.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de RBC, veuillez visiter notre site Gouvernance d'entreprise.

