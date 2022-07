LES QUÉBÉCOIS PLUS INTÉRESSÉS QUE JAMAIS AUX CULTURES ET AU TOURISME AUTOCHTONES !





WENDAKE, QC, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Une toute récente étude de quelque 2000 répondants, menée par Léger Marketing en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, indique clairement que les Québécois sont non seulement ouverts à mieux connaître les cultures autochtones du Québec, mais aussi à aller à la rencontre de ces dernières.

En effet, selon l'étude, près de 90 % des répondants mentionnent avoir une opinion favorable des communautés autochtones, ainsi qu'un intérêt à pratiquer une activité autochtone. Les jeunes comme les moins jeunes, ouverts d'esprit, d'aventure et de culture sont principalement intéressés par la rencontre avec l'histoire et la culture, la célébration des traditions et l'immersion en nature. À titre d'exemple, des activités telles que la visite d'un musée ou d'une boutique, la participation à un pow-wow ou un festival, ou encore un séjour en hébergement typique figurent parmi les attraits mentionnés. Fait étonnant, malgré l'intérêt marqué des personnes interrogées, 53 % de celle-ci n'ont jamais pratiqué d'activité autochtone!

C'est dans la foulée de cette étude, effectuée dans le cadre de sa nouvelle planification stratégique, que Tourisme Autochtone Québec lance aujourd'hui une toute nouvelle campagne sous le thème de « Entrez dans la danse ». Cette campagne se veut une invitation à tous les Québécois à parcourir la province à la rencontre des cultures autochtones, de leur histoire et de leurs traditions, et à briser la glace...

Tourisme Autochtone Québec entame ainsi une nouvelle étape dans sa mission de mieux faire connaître cette réalité propre à la culture québécoise, et à favoriser le rapprochement et les échanges entre les Québécois et les communautés autochtones de la province.

À propos de Tourisme Autochtone Québec

Tourisme Autochtone Québec est l'association touristique sectorielle reconnue par Tourisme Québec qui représente près de 200 entreprises touristiques et conseils de bande des 11 Nations autochtones de la province. Notre mission est de guider et propulser les entrepreneurs autochtones sur les marchés touristiques par la force de nos relations humaines, nos connaissances, nos conseils, nos réseaux et nos stratégies.

https://tourismeautochtone.com/espace-corporatif/statistiques

https://youtu.be/Pfl9K6DufRI

