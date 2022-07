Étude mondiale de DriveWealth sur les investisseurs: les milléniaux s'écartent des actions mème et demandent plus de choix dans un solide contexte transactionnel malgré les ralentissements du marché





DriveWealth, LLC, une rampe mondiale d'investissements fintechs et un pionnier de l'investissement fractionné, publie aujourd'hui sa nouvelle étude DriveTrends, "The Year of The Millennial Trader: Trading Remained Trendy Despite Market Uncertainty", un aperçu détaillant comment le premier marché baissier prolongé auquel de nombreux investisseurs ont été confrontés a impacté les comportements de courtage de millions de personnes en APAC, EMEA, Amérique latine et aux États-Unis durant la première moitié de 2022. L'étude analyse les données de plus de 12 millions d'investisseurs dans le monde qui négocient des actions américaines via le réseau DriveWealth constitué de plus de 100 partenaires mondiaux, notamment Cash App de Block Inc., Revolut, et Navy Federal Financial Group.

Même durant les ralentissements du marché, les données montrent que le courtage reste prisé des milléniaux, une tranche démographique qui continue de demander un accès élargi aux produits et outils d'investissement traditionnels et alternatifs. Le rapport montre comment la préférence croissante des milléniaux pour des innovations comme les actions fractionnées et les portefeuilles diversifiés a façonné un nouveau marché pour les utilisateurs d'applications de portefeuille numérique, dont le nombre d'utilisateurs uniques devrait dépasser les 4,4 milliards d'ici 2025, selon Juniper Research.

"La capacité pour les fournisseurs à proposer un courtage fractionnalisé a donné à un tout nouveau segment de particuliers l'opportunité d'accéder à des marchés créateurs de richesse à partir de leurs smartphones", déclare Harry Temkin, responsable de l'information chez DriveWealth. "Les milléniaux motivent les fintechs et les néobanques à inventer de nouveaux produits afin d'améliorer l'accès aux actions américaines et aux outils d'éducation financière dans les marchés mal desservis. Nos récents partenariats avec des entreprises comme Toss Securities, Goalsetter, et Sproutfi témoignent du poids que pèsent les milléniaux dans le façonnement de l'écosystème financier au sens large. Tout ce dont ils ont besoin est d'avoir un bouton d'investissement à portée de main."

Faits saillants du rapport, basés sur les données de la première moitié de 20221:

Les milléniaux représentent la plus large proportion (46%) mondiale d'ouvertures de compte d'investissement. Alors que les données montrent que pratiquement la moitié des investisseurs de la génération Z ont ouvert leur premier compte durant la période allant de mars 2020 à août 2021, représentant une part croissante d'investisseurs, la génération Z a reculé et les milléniaux ont pris la tête cette année. Cette tendance pourrait signaler un influx potentiel de liquidités dans les plateformes de placement pour répondre à leurs besoins d'investissement, alors que la richesse des milléniaux américains a plus que doublée entre le quatrième trimestre 2019 et la fin de 2021.

Alors que les actions mème et les commentaires sur Reddit ont continué d'inspirer les gros titres, le rapport montre que les investisseurs mondiaux (en particulier les plus jeunes) se sont tournés vers des noms éprouvés au moment de créer leurs portefeuilles: AAPL, TSLA, et AMZN conservent ainsi leur position sur le podium des mnémos les plus négociés au monde.

Les milléniaux représentent à la fois le nombre moyen le plus élevé de négociations par compte (19) au niveau mondial, et la plus grande proportion de négociations dans chaque région. Cette génération a représenté: 94% des négociations en APAC 69% des négociations en EMEA 53% des négociations en Amérique latine 53% des négociations aux États-Unis



Aux États-Unis, en Amérique latine et en EMEA, environ 96% de l'activité totale a été alimentée par des courtages fractionnalisés via la plateforme DriveWealth, soit une augmentation notable par rapport à la seconde moitié de 2020 (92%).

Les deux mnémos les plus négociés parmi les milléniaux de la région APAC étaient TQQQ et SQQQ, des FNB à triple levier qui suivent le QQQ, un FNB de l'indice Nasdaq 100. Dans un secteur reconnu pour être à haut risque, ceci suggère que les milléniaux de cette région pourraient être motivés par des investissements plus risqués avec le potentiel de retours élevés.

"Alors que nous plongeons plus profondément dans la Décennie de l'investisseur numérique, nous observons un basculement dans le paradigme d'investissement", déclare Gayathri Rajan, responsable des produits chez DriveWealth. "Malgré l'incertitude du marché, les gens, et en particulier les jeunes, continuent d'investir dans les marques qu'ils affectionnent à l'aide d'outils numériques qui rendent les marchés accessibles et abordables. En tant que pionnier du courtage fractionné, nous sommes ravis de continuer à travailler avec nos partenaires pour développer encore plus de moyens permettant aux investisseurs du monde entier d'accéder aux marchés via notre plateforme basée sur API."

Pour lire les conclusions du rapport "The Year of The Millennial Trader: Trading Remained Trendy Despite Market Uncertainty" dans leur intégralité, cliquez ici. Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services DriveWealth, rendez-vous ici.

À propos de DriveWealth

DriveWealth, une rampe mondiale d'investissements fintechs et un pionnier du courtage d'actions fractionnées, est une entreprise technologique visionnaire qui permet à plus de 100 partenaires dans le monde entier d'engager leurs clients en plaçant les marchés à portée de main. Nous estimons que l'avenir est au fractionnement, à la transaction et à la mobilité. Chaque appareil mobile devrait servir de passerelle pour investir et épargner dans des produits, services, conseils, et assistance pour les citoyens du monde, quels que soient leur âge et leurs niveaux de richesse et d'expertise financière. Le soutien consultatif et la plateforme technologique nuagique de DriveWealth permettent aux partenaires d'offrir des expériences d'investissement de marque pour stimuler l'acquisition, la fidélité et la rétention des clients, et renforcer la croissance des revenus. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter drivewealth.com et rejoignez-nous sur Twitter @DriveWealth ou LinkedIn.

1Données exclusives de DriveWealth. Toutes les données ont été arrondies et reflètent des chiffres approximatifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 17:05 et diffusé par :