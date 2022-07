BMO Banque de Montréal augmente son taux préférentiel en dollars canadiens à 4,70 pour cent





MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle augmente son taux préférentiel en dollars canadiens de 3,70 pour cent à 4,70 pour cent, avec prise d'effet le 14 juillet 2022.

