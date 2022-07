Barclays Research dresse le bilan des retombées de la guerre de la Russie avec l'Ukraine dans son enquête Equity Gilt Study 2022





Barclays Research a publié ce jour la 67e édition de son enquête Equity Gilt Study (EGS), une publication annuelle phare. Associant une macroanalyse de pointe à un ensemble de données unique multi-actifs couvrant plus de 100 ans, le rapport de cette année fait le point sur les effets de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

Les analystes de Barclays Research enquêtent sur l'avenir de l'union monétaire européenne (UME), faisant valoir que l'Europe a souvent avancé vers une intégration plus poussée en temps de crise, et que les événements récents ne font pas exception. La pandémie et la guerre en Ukraine ont poussé les États membres vers plus de coopération fiscale et politique. Ceci inclut une diplomatie, une politique de défense et une politique énergétique communes.

Barclays Research affirme que les préoccupations concernant la probabilité que le dollar perde son statut de monnaie de réserve sont largement exagérées. Étant donné que l'UME n'est pas encore totalement intégrée sur le plan fiscal et politique, et que le RMB chinois n'est que partiellement convertible, il n'existe aucun substitut efficace au dollar américain. En revanche, les grandes sociétés d'exportation peuvent essayer de réduire leur excédent de la balance courante aux États-Unis en se concentrant davantage sur les blocs commerciaux régionaux, dans une tentative de diversification de leurs réserves étrangères.

En parallèle, les analystes de Barclays notent que le conflit conduit les gouvernements et les entreprises à réexaminer la résilience de leurs chaînes logistiques et autres liens économiques. Ceci pourrait entraîner a minima une inversion partielle de la tendance à la mondialisation, que l'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant. Déjà, nos analystes constatent des éléments montrant une relocalisation des processus et des infrastructures critiques, et les multinationales recrutent plus proche de leur siège.

Enfin, les analystes de Barclays considèrent les implications pour l'environnement macroéconomique qui, ces trente dernières années, a bénéficié d'une période de « grande modération », caractérisée par un contexte de croissance, d'inflation et de politique monétaire relativement stable. Nous pensons que cela peut changer, avec des conséquences significatives pour la stabilité macroéconomique.

« Dans l'enquête Equity Gilt Study de cette année, les analystes de Barclays se sont penchés sur la façon dont la guerre en Ukraine, qui fait suite à la pandémie, est susceptible de remodeler le paysage macroéconomique de manière permanente », explique Ajay Rajadhyaksha, président Monde de la division Research de Barclays. « L'enquête Equity Gilt Study est un outil indispensable pour cerner les thèmes et les tendances affectant les économies et les marchés mondiaux pour les années à venir. »

Depuis 1956, l'enquête Barclays Equity Gilt Study fournit des données, une analyse et un commentaire d'une richesse inégalée sur les rendements des actifs à long terme au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les données concernant le Royaume-Uni remontent même à 1899, tandis que celles concernant les États-Unis, fournies par le Center for Research in Security Prices de l'Université de Chicago, remontent à 1925.

À propos de Barclays

Barclays est une banque universelle britannique. Notre diversification est établie par activité, différents types de clients et consommateurs, et par région géographique. Nos activités comprennent des opérations bancaires de particuliers et de paiement dans le monde entier, ainsi qu'un service complet de banque d'affaires et d'investissement. Le tout s'appuie sur notre entreprise de services qui fournit des solutions technologiques, opérationnelles et fonctionnelles à l'ensemble du Groupe Barclays. Pour de plus amples informations sur Barclays, visitez le site home.barclays.

À propos de la banque d'affaires et d'investissement Barclays

Barclays est une banque de gros et de détail, qui offre d'une part des services bancaires de détail aux particuliers comme aux petites entreprises, et d'autre part des services bancaires d'affaires et des services d'investissement aux entreprises plus importantes ainsi qu'aux institutions. Notre banque d'affaires et d'investissement englobe les activités de banque d'investissement, de banque d'affaires internationale, de marchés mondiaux et de recherche ; elle fournit aux gestionnaires financiers, institutions financières, gouvernements, organisations supranationales et clients d'affaires des services et des conseils pour leurs besoins de financement, d'orientation stratégique et de gestion des risques. Pour de plus amples informations sur la banque d'affaires et d'investissement Barclays, visitez le site www.cib.barclays.

